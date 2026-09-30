Clima en San Fernando del Valle de Catamarca hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 1 de octubre de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 1 de octubre, la temperatura rondará entre 15 y 24; la probabilidad de lluvias rondará el 10 por ciento
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, indica que hoy 1 de octubre el cielo estará None mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 15 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del ne correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 40 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 07:03 y se pone a las 19:23.
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará None mayormente nublado y los vientos del sector ne tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 24 grados.
A la noche, el clima rondará los 23 grados, mientras que los vientos serán del ne a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día.
- 1
- 2
En fotos: del impactante look de Dakota Johnson a la elegancia de Anya Taylor-Joy en la Semana de la Moda de París
- 3
Condenaron a 12 años de prisión a un profesor de música por abusos sexuales y producción de material de abuso infantil
- 4
Dólar hoy y dólar blue, EN VIVO: a cuánto cotiza el oficial y cuál es el precio del paralelo este miércoles 30 de septiembre, minuto a minuto