Condenaron a 12 años de prisión a un profesor de música por abusos sexuales y producción de material de abuso infantil

Un hombre de 29 años fue condenado a 12 años de prisión de cumplimiento efectivo por abusar sexualmente de dos mujeres , producir y tener material de abuso y explotación sexual infantil y amenazar a dos personas.

La investigación, desarrollada en Salta, se inició a partir de la denuncia de la hermana de una menor, que había advertido que la adolescente mantenía contacto a través de las redes sociales con un hombre mayor.

El acusado, que se desempeñaba como profesor de música, reconoció los hechos en un juicio abreviado. El juez del distrito Centro de Salta, Leonardo Feans, homologó el acuerdo alcanzado entre las partes y le impuso una pena de 12 años de prisión efectiva. Además, ordenó la incorporación de su registro de ADN al Banco Nacional de Datos Genéticos.

La investigación estuvo a cargo de la Fiscalía Penal especializada en Ciberdelincuencia de Salta, bajo la conducción de Sofía Cornejo. En la audiencia de juicio abreviado, el Ministerio Público Fiscal estuvo representado por el auxiliar fiscal Nicolás Alonso López, quien actuó bajo las directivas de la fiscal especializada.

Luego de que la hermana de la menor descubriera los contactos que la adolescente tenía con un hombre mayor, los investigadores reconstruyeron el vínculo y detectaron una modalidad que luego se repitió en otro de los hechos incluidos en la acusación.

Según surgió de la investigación, el condenado le proporcionó psicofármacos a la menor y la incitó a consumirlos; luego aprovechó el estado de vulnerabilidad generado para abusar sexualmente de ella.

El episodio tuvo una particularidad que agravó la imputación: el hombre registró el abuso en un video. Posteriormente, ese material audiovisual fue enviado al teléfono de la propia víctima.

La investigación permitió establecer no solo la existencia del abuso sexual, sino también la producción de material de abuso y/o explotación sexual infantil agravada por la participación de una menor de 13 años.

La acusación incluyó además la tenencia de ese tipo de material. Los investigadores llegaron a esa conclusión a partir del análisis de la evidencia digital secuestrada durante el procedimiento.

El examen de los dispositivos incautados permitió detectar que el acusado almacenaba material de abuso sexual infantil, lo que sumó otro delito a la imputación original.

El acusado también reconoció otro hecho de abuso sexual con acceso carnal cometido contra una mujer mayor de edad.

Según estableció la investigación, en este caso utilizó una modalidad similar: puso psicofármacos a disposición de la víctima y, luego de que ella los consumiera, se aprovechó de su situación de vulnerabilidad para vulnerar su integridad sexual.

Ese episodio fue incluido como el segundo hecho de abuso sexual con acceso carnal por el que llegó acusado y fue condenado. A estos hechos se sumaron dos episodios de amenazas.