Clima en San Fernando del Valle de Catamarca hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 16 de octubre de 2026

El pronóstico del tiempo para la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, indica que hoy 16 de octubre el cielo estará cubierto con llovizna por la mañana y la temperatura rondará entre 16 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca presenta una probabilidad de lluvia de entre 10 y 40 por ciento, y los vientos del NE correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 80 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 06:45 y se pone a las 19:32.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado con lluvia débil y los vientos del sector NE tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 22 grados.

A la noche, el clima rondará los 17 grados, mientras que los vientos serán del NE a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día.