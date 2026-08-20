Clima en San Fernando del Valle de Catamarca hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 21 de agosto de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 21 de agosto, la temperatura rondará entre 12 y 23; descartan lluvias durante la jornada
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El pronóstico del tiempo para la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, indica que hoy 21 de agosto el cielo estará None ligeramente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 14 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca se presentaría sin lluvias, y los vientos del so correrán a una velocidad de entre 0 y 2 kilómetros por hora. La humedad sería del 26 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 07:49 y se pone a las 19:03.
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará None algo nublado y los vientos del sector e tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 23 grados.
A la noche, el clima rondará los 12 grados, mientras que los vientos serán del e a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día.