En junio, la economía creció 0,8% mensual y 2,7% interanual

La actividad económica registró una suba de 0,8% en junio, respecto de mayo, aunque volvió a reflejar el comportamiento inestable que muestra en lo que va del año y que los analistas definen como de “serrucho”. En la medición interanual, en tanto, exhibió una mejora de 2,7% y acumuló un crecimiento de 1,9% durante el primer semestre.

El dato fue publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) en su informe sobre el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE). Sin embargo, la mejora de junio no alcanzó para disipar la volatilidad que caracterizó al primer semestre. Basta con observar la serie actualizada del Indec para comprobarlo: la economía creció 0,3% en enero, cayó 2,5% en febrero, rebotó 2,6% en marzo, retrocedió 1,6% en abril y volvió a bajar 0,6% en mayo, antes de la recuperación de 0,8% en junio.

En el caso de mayo, el organismo revisó el dato informado originalmente: la caída mensual, que en la publicación anterior había sido de 0,5%, pasó a 0,6%, mientras que la variación interanual fue corregida de 0,2% a 0,4%. El crecimiento acumulado en los primeros cinco meses también fue ajustado de 1,7% a 1,8%.

En el informe, el Indec analizó que, con relación a igual mes de 2025, 12 de los 15 sectores de actividad registraron subas en junio. Se destacaron Pesca, con un aumento interanual de 247,6%, y Explotación de minas y canteras (incluye la explotación de hidrocarburos), con una expansión de 15,6%.

La actividad de Explotación de minas y canteras fue, a su vez, la de mayor incidencia positiva en la variación interanual del EMAE, seguida por Agricultura, ganadería, caza y silvicultura, que creció 4,6%. La suma de estos sectores aportó 1,1 puntos porcentuales al crecimiento interanual de la economía.

En contraste, tres sectores de actividad registraron caídas en la comparación con junio del año pasado. La baja más pronunciada correspondió a Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria, con un retroceso de 1,5%. Electricidad, gas y agua disminuyó 0,4%, mientras que Enseñanza cayó 0,1%. En conjunto, estas ramas restaron 0,1 puntos porcentuales a la variación interanual del indicador.

A diferencia de lo ocurrido en mayo, algunos sectores vinculados con el mercado interno mostraron resultados positivos. La Industria manufacturera avanzó 1,9% interanual; la Construcción, 2,8%, y el Comercio mayorista, minorista y reparaciones, 0,8%. En el informe anterior, la industria y el comercio habían figurado entre las principales actividades que restaron impulso al nivel general.

El componente tendencia-ciclo, que permite evaluar la dinámica subyacente de la actividad, registró en junio un incremento mensual de 0,2%, en línea con el comportamiento observado durante los meses anteriores. Aun así, el avance acumulado de 1,9% en la primera mitad del año muestra que la recuperación todavía convive con oscilaciones pronunciadas y con un desempeño desigual entre los distintos sectores.

El economista Lorenzo Sigaut Gravina, de la consultora Equilibra, señaló que el dato de actividad de junio resultó algo mejor de lo esperado. “Era una mejora necesaria porque veníamos de dos meses consecutivos de caídas significativas, en abril y mayo. El repunte estuvo impulsado, sobre todo, por la pesca, la minería y la energía”, indicó.

De todos modos, Sigaut Gravina advirtió que el segundo trimestre cerró con una caída desestacionalizada de 0,9% en el nivel de actividad. “Es un retroceso significativo. De hecho, la actividad terminó apenas por debajo del nivel del cuarto trimestre de 2025”, explicó. Además, destacó que el crecimiento interanual se desaceleró de 2,3% en el primer trimestre a 1,6% en el segundo.

Según el economista de Equilibra, esto muestra que la economía viene pesada y que, salvo la agroindustria, la energía, la minería y la pesca, el resto de los sectores está bastante frenado o atraviesa dificultades. “Los sectores primarios son claramente la locomotora del crecimiento, pero las actividades no primarias avanzan de manera más trabada, lenta o amesetada, con meses de subas seguidos de otros de bajas”, concluyó.

En esa misma línea, el economista Sebastián Menescaldi, de la consultora EcoGo, afirmó que el dato de junio fue positivo, tanto el mensual como el interanual. “La mejora estuvo impulsada principalmente por Explotación de minas y canteras y por Pesca, que creció con mucha fuerza, aunque contra una base de comparación muy baja, debido a los problemas que había atravesado el sector el año pasado”, explicó.

Menescaldi también destacó los resultados positivos de la industria y la construcción, aunque puso en perspectiva este último dato. “Si bien la construcción creció, la comparación se realiza contra un período en el que todavía no se había recuperado y su nivel continúa por debajo del registrado en 2023”, señaló. Agregó, además, que el Indec corrigió ligeramente al alza la serie de los meses anteriores.

Asimismo, Menescaldi advirtió que el segundo trimestre cerró con una caída desestacionalizada de casi 1% respecto del trimestre previo, como consecuencia de los retrocesos registrados en abril y mayo. “Habrá que ver cómo sigue la economía. Por ahora, la actividad acumula un crecimiento promedio de 1,9% y en EcoGo proyectamos que el año terminará en torno de ese nivel”, concluyó.