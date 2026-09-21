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Clima en San Fernando del Valle de Catamarca hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 22 de septiembre de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 22 de septiembre, la temperatura rondará entre 10 y 24; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para San Fernando del Valle de Catamarca para el 22 de septiembre
El pronóstico del tiempo para San Fernando del Valle de Catamarca para el 22 de septiembre

El pronóstico del tiempo para la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, indica que hoy 22 de septiembre el cielo estará None mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 10 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca se presentaría sin lluvias, y los vientos del n correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 70 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:13 y se pone a las 19:18.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará None algo nublado y los vientos del sector n tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 24 grados.

A la noche, el clima rondará los 21 grados, mientras que los vientos serán del ne a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día.

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