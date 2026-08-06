Clima en San Fernando del Valle de Catamarca hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 6 de agosto de 2026

El pronóstico del tiempo para la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, indica que hoy 6 de agosto el cielo estará None cubierto con neblina por la mañana y la temperatura rondará entre 11 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca se presentaría sin lluvias, y los vientos del o correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 97 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 08:02 y se pone a las 18:55.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará ventoso y los vientos del sector s tendrán velocidades estimadas entre 32 y 41 km/h. La temperatura pronosticada sería de 22 grados.

A la noche, el clima rondará los 14 grados, mientras que los vientos serán del s a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día.