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Clima en San Fernando del Valle de Catamarca hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 7 de septiembre de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 7 de septiembre, la temperatura rondará entre 7 y 19; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para San Fernando del Valle de Catamarca para el 7 de septiembre
El pronóstico del tiempo para San Fernando del Valle de Catamarca para el 7 de septiembre

El pronóstico del tiempo para la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, indica que hoy 7 de septiembre el cielo estará None algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 7 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca se presentaría sin lluvias, y los vientos del n correrán a una velocidad de entre 32 y 41 kilómetros por hora. La humedad sería del 32 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:31 y se pone a las 19:11.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará None algo nublado y los vientos del sector n tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 19 grados.

A la noche, el clima rondará los 12 grados, mientras que los vientos serán del n a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día.

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