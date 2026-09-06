Incautaron más de US$360.000 en allanamientos por presuntas coimas vinculadas al astillero estatal Tandanor

La Policía Federal Argentina (PFA) secuestró US$367.110 durante una serie de allanamientos realizados en el marco de una investigación por una presunta maniobra de corrupción vinculada a Talleres Navales Dársena Norte (Tandanor), la empresa estatal dedicada a la reparación y construcción naval. Uno de los cinco procedimientos se realizó en Mar del Plata, según informó el medio local 0223.

La investigación se inició luego de que una auditoría interna realizada tras el cambio de autoridades de Tandanor detectara una serie de presuntas irregularidades. A partir de esos hallazgos, intervino el Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal.

Según la información publicada por el medio local, uno de los investigados habría sido contactado por un alto directivo de Tandanor para acordar el pago de US$200.000 a cambio de condonar una deuda que una empresa mantenía con la firma estatal.

La causa tramita ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 7, a cargo del juez Sebastián Casanello, quien en mayo delegó las tareas de investigación en el Departamento Unidad Investigativa contra la Corrupción.

A partir del análisis de información financiera y de dispositivos informáticos y del entrecruzamiento de datos, los investigadores identificaron cinco domicilios presuntamente relacionados con la maniobra.

Con esos elementos, se ordenaron cinco allanamientos: cuatro en la ciudad de Buenos Aires y uno en Mar del Plata. Durante los procedimientos, la Policía Federal secuestró un total de US$367.110. Al menos dos personas quedaron imputadas en la causa.

Además, informó 0223, se incautaron extractos bancarios, registros contractuales, elementos informáticos y teléfonos celulares.

Tandanor

El ARA San Juan tras la reparación en los astilleros Tandanor Mario de Fina - AP

El gobierno de Néstor Kirchner reestatizó el astillero naval Tandanor —donde se reparó el submarino ARA San Juan y el rompehielos Almirante Irizar— en 2007, que previamente había sido privatizado en 1991 en la gestión de Carlos Menem y luego por los trabajadores después de que quebrara el accionista mayoritario.