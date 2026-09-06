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Incautaron más de US$360.000 en allanamientos por presuntas coimas vinculadas al astillero estatal Tandanor

Los operativos, a cargo de la Policía Federal Argentina (PFA), se dieron en el marco de una investigación tras detectarse una serie de irregularidades en la compañía

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Argentina's Navy submarine ARA Santa Cruz, twin of missing submarine ARA San Juan, is pictured under repair at the state-operated Tandanor shipyard in Buenos Aires on December 26, 2017. At a huge shed of the Tandador shipyard in the neighborhood of La Boca, dozens of workers go on with the reparations of submarine "ARA Santa Cruz", twin of "ARA San Juan", whose trace was lost on November 15 when it navigated he south Atlantic with its 44 crew members. / AFP PHOTO / EITAN ABRAMOVICH
La Policía Federal Argentina (PFA) secuestró más de 367.000 dólares durante un allanamiento en Mar del Plata (Imagen archivo)eitan abramovich/afp - AFP

La Policía Federal Argentina (PFA) secuestró US$367.110 durante una serie de allanamientos realizados en el marco de una investigación por una presunta maniobra de corrupción vinculada a Talleres Navales Dársena Norte (Tandanor), la empresa estatal dedicada a la reparación y construcción naval. Uno de los cinco procedimientos se realizó en Mar del Plata, según informó el medio local 0223.

La investigación se inició luego de que una auditoría interna realizada tras el cambio de autoridades de Tandanor detectara una serie de presuntas irregularidades. A partir de esos hallazgos, intervino el Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal.

Según la información publicada por el medio local, uno de los investigados habría sido contactado por un alto directivo de Tandanor para acordar el pago de US$200.000 a cambio de condonar una deuda que una empresa mantenía con la firma estatal.

La causa tramita ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 7, a cargo del juez Sebastián Casanello, quien en mayo delegó las tareas de investigación en el Departamento Unidad Investigativa contra la Corrupción.

A partir del análisis de información financiera y de dispositivos informáticos y del entrecruzamiento de datos, los investigadores identificaron cinco domicilios presuntamente relacionados con la maniobra.

Con esos elementos, se ordenaron cinco allanamientos: cuatro en la ciudad de Buenos Aires y uno en Mar del Plata. Durante los procedimientos, la Policía Federal secuestró un total de US$367.110. Al menos dos personas quedaron imputadas en la causa.

Además, informó 0223, se incautaron extractos bancarios, registros contractuales, elementos informáticos y teléfonos celulares.

Tandanor

El ARA San Juan tras la reparación en los astilleros Tandanor
El ARA San Juan tras la reparación en los astilleros TandanorMario de Fina - AP

El gobierno de Néstor Kirchner reestatizó el astillero naval Tandanor —donde se reparó el submarino ARA San Juan y el rompehielos Almirante Irizar— en 2007, que previamente había sido privatizado en 1991 en la gestión de Carlos Menem y luego por los trabajadores después de que quebrara el accionista mayoritario.

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