El espectacular doble adelantamiento de Colapinto tras el despiste en el Gran Premio de Monza

Franco Colapinto protagonizó una fuerte remontada en la carrera de Fórmula 1 de este domingo luego de perder el control de su vehículo, salir de la pista quedar muy rezagado. Pese al despiste que le hizo perder varios lugares cuando iba quinto, pudo recuperarse, adelantar posiciones y hacer dos sobrepasos consecutivos que lo dejaron entre los 10 mejores.

Tras caer al 16° lugar, el argentino comenzó a recuperar terreno. Logró estabilizarse y dejar atrás a Carlos Sainz (de Williams), Esteban Ocon (de Haas) y Nico Hulkenberg (de Audi) y, durante la recta principal, superó primero a Oliver Bearman y luego a Gabriel Bortoleto, en una maniobra espectacular.

Los dos adelantamientos consecutivos le permitieron avanzar hasta la décima posición y retomar la zona de puntos. Finalmente, también superó a Yuki Tsunoda, de Racing Bulls, y avanzó a la novena posición.

Finalmente, Colapinto concluyó noveno, con lo que obtuvo dos puntos para el certamen, mientras que su compañero Pierre Gasly terminó 7°, en una muy buena jornada para Alpine pese a que el despiste del argentino les frustró la ilusión de llegar más alto.

Minutos después de la carrera, el equipo Alpine felicitó el desempeño de Colapinto, cuando parecía que todo estaba perdido después del despiste. “¡Qué manejo, Franco!“, escribió la escudería francesa, muy satisfecha con el rendimiento del argentino.

De esta manera, el piloto oriundo de Pilar sumó 21 puntos en total después de sumar en siete carreras a lo largo de la temporada 2026; figura en el puesto 12 del Campeonato de Pilotos. En tanto, el francés Gasly, con las 6 unidades que recolectó este domingo, alcanzó los 41 puntos y está 10°.

“Una carrera dura. Fue muy frustrante, tenía una gran oportunidad y no la aproveché. Estoy triste, muy triste por eso. Pudo haber sido una gran carrera. Se desaprovechó una oportunidad muy grande para el equipo y para mí, tengo que aprender de esto”, dijo llorando, desconsolado, al margen de su valorable recuperación.

"DESAPROVECHÉ UNA OPORTUNIDAD MUY IMPORTANTE PARA EL EQUIPO Y PARA MI. APRENDER DE ESTO Y SEGUIR". La tristeza de Colapinto por el despiste que sufrió en Monza 🥺💔🇦🇷



¡Arriba, Franco!



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Su despiste se dio minutos después del relanzamiento tras la bandera roja por el fuerte choque que sufrió Charles Leclerc. El piloto de Ferrari, que perdió el control de su vehículo en una curva e impactó contra una de las barreras de contención en la pista de Monza, tuvo que dar por terminada su participación en la competición de este domingo y la carrera se vio momentáneamente frenada con una bandera roja. El monoplaza de la escudería italiana quedó seriamente dañado y los miembros del equipo tuvieron que acercarse a retirarlo de la pista.

En tanto, toda la gloria quedó para el italiano Kimi Antonelli, de Mercedes, que había salido desde la 19ª posición, ganó el Gran Premio de Italia de Fórmula 1 tras una espectacular remontada y aumentó su ventaja al frente del Mundial, este domingo en el circuito de Monza.

Ante su público, el piloto de 20 años se impuso a su compañero de equipo George Russell, al que adelantó a cuatro vueltas del final de la carrera, y al neerlandés de Red Bull Max Verstappen.

Cómo quedó el podio de F1