Clima en San Fernando del Valle de Catamarca hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 9 de noviembre de 2026

El pronóstico del tiempo para la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, indica que hoy 9 de noviembre el cielo estará algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 16 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca se presentaría sin lluvias, y los vientos del N correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 34 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:25 y se pone a las 19:48.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará ventoso y los vientos del sector N tendrán velocidades estimadas entre 32 y 41 km/h. La temperatura pronosticada sería de 29 grados.

A la noche, el clima rondará los 23 grados, mientras que los vientos serán del NE a una velocidad de 32 y 41 kilómetros por hora. No se esperan lluvias para esta franja del día