Clima en Resistencia hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 15 de noviembre de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 15 de noviembre, la temperatura se mantendrá entre 23 y 33; la probabilidad de lluvias rondará el 10 por ciento
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El pronóstico del tiempo para la ciudad de Resistencia, indica que hoy 15 de noviembre el cielo estará mayormente nublado con lluvia en la hora anterior por la mañana y la temperatura rondará entre 25 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Resistencia presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del N correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 84 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 05:57 y se pone a las 19:24.
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará nublado con tormenta débil y los vientos del sector E tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 33 grados.
A la noche, el clima rondará los 26 grados, mientras que los vientos serán del E a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día.
Recomendaciones: qué hacer cuando hace calor
Un episodio de calor extremo sucede cuando se considera que la temperatura máxima puede significar un riesgo para la morbilidad y mortalidad de las personas. En ese sentido, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ofrece algunas recomendaciones para cuidarse de este tipo de clima:
- Tomar mucha agua durante todo el día y consumir alimentos frescos como frutas y verduras.
- Usar ropa suelta, de materiales livianos y colores claros.
- Protegerse del sol.
- Prestar atención a lactantes, niños y adultos mayores, puesto que son más vulnerables ante las altas temperaturas.
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