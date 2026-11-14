Con el apoyo de Elon Musk, una petición con casi 90.000 firmas exige que Jensen Huang vuelva a ser el CEO de Nvidia

Este viernes comenzó a divulgarse por redes sociales una petición para exigirle a la junta directiva de Nvidia que reincorpore a Jensen Huang como CEO tras su renuncia. La iniciativa ya cuenta con casi 90.000 firmas de accionistas y empleados de la compañía, entre los cuales se destaca el multimillonario Elon Musk.

La campaña incluye una carta abierta escrita por empleados actuales y antiguos, socios, accionistas y seguidores de la fabricante de chips en la que alegan que Huang fue removido “sin un debido proceso significativo”. Demandan que vuelva al puesto “mientras una investigación independiente establece los hechos, hasta que puedan proporcionar pruebas convincentes de que su destitución responde a los mejores intereses de Nvidia”.

El sitio Stand with Jensen junta firmas para exigir que Jensen Huang vuelva como CEO de Nvidia Captura

“Durante treinta y tres años, Jensen volcó su corazón y alma en construir Nvidia. Apostó por ideas que la mayoría de la industria descartó, la llevó a través de años en los que las apuestas parecían insensatas y se quedó lo suficiente para ver cómo cambiaba la forma en que el mundo calcula. Muchos de nosotros nos unimos por él. Muchos nos quedamos por cómo trataba el trabajo: como algo que valía la pena hacer bien, juntos, a cualquier hora. Esta empresa es la obra de su vida. Eso merece más que gratitud después de los hechos. Merece justicia ahora”, puntualizó la misiva.

Los organizadores y firmantes expresaron que “están preocupados de que Jensen pueda haber sido forzado a salir sin el debido proceso y sin siquiera unos días para presentar su caso”, por lo que piden a la junta una “explicación pública oportuna” sobre las pruebas que respalden las preocupaciones que generaron la situación amorosa de Huang, y cómo se sopesaron los intereses de los empleados y accionistas.

Además, aclararon que la carta es independiente y no está respaldada por Nvidia ni por Jensen Huang. “Treinta y tres años de liderazgo no ponen a nadie por encima de la responsabilidad. Pero la responsabilidad requiere pruebas, una audiencia justa y una decisión razonada. Jensen merece un debido proceso, no justicia de masas”, concluyeron.

El sitio Stand with Jensen (Apoya a Jensen, en inglés), donde se puede firmar la petición y leer la carta, cuenta con un contador en tiempo real de las adhesiones a la campaña. Esta mañana detallaba 89.846 firmas de apoyo hacia Huang, entre las cuales 47.825 corresponden a accionistas y 36.382 a seguidores.

A su vez, la plataforma incluyó un listado con cada una de las personas que dieron su firma a la petición. Entre ellos, sobresalió el nombre del CEO de SpaceX y Tesla, Elon Musk. El empresario manifestó su apoyo a Huang y su intención de participar de la campaña a través de su cuenta de X: “Se está impulsando una petición para que reinstauren a Jensen y yo la estoy firmando”.

A petition is underway to reinstate Jensen and I’m signing it too — Elon Musk (@elonmusk) November 13, 2026

También se destacaron entre las firmas las de Roopa Prabhu (Director SR. de Nvidia), Amjad Masad (CEO de Replit), Tim Sweeney (CEO de Epic Games), Garry Tan (president y CEO de Y Combinator) y Yi He (cofundador y chief customer service officer de Binance).

Jensen Huang, fundador y rostro visible de Nvidia, presentó este jueves su renuncia con efecto inmediato a todos sus cargos como director ejecutivo, presidente y miembro del consejo directivo. La dimisión se produjo tras revelarse públicamente que el ejecutivo de 63 años mantuvo dos relaciones extramatrimoniales; una de ellas con Alice Huang, una alta ejecutiva de la firma de centros de datos Megaspeed, a quien los servicios de inteligencia de Estados Unidos señalaron en un memorando como presunta agente del Ministerio de Seguridad del Estado de China (una acusación rechazada por Pekín). Paralelamente, The New York Times difundió pruebas en video de un segundo vínculo sentimental de Huang con una subalterna directa dentro de la compañía: Kimberly Powell, vicepresidenta de Asuntos de Salud.

Jensen Huang renunció como CEO de Nvidia el jueves pasado (Eric Lee/The New York Times) ERIC LEE - NYTNS

Para contener la crisis, el consejo informó que la directora financiera Colette Kress asumió el rol de CEO interina mientras se evalúan candidatos internos y externos para el reemplazo permanente. Luego, Harvey Jones, exdirector ejecutivo de Synopsys, fue designado como nuevo presidente de la junta para garantizar la continuidad operativa de la hoja de ruta y la cadena de suministro de chips de IA.

Con información de AFP.