Un muerto y siete heridos graves tras la explosión en Remedios de Escalada: confirman que el incendio fue extinguido

Las autoridades del municipio de Lanús informaron este sábado por la mañana que el personal de Metrogas logró cortar la fuga de gas que originó una explosión y posterior incendio este viernes en la localidad de Remedios de Escalada. Esto permitió que los Bomberos locales pudieran apagar el fuego durante la madrugada. Por el incidente hay un muerto, decenas de heridos e importantes destrozos en la zona.

“Los equipos del Municipio de Lanús han comenzado las tareas de evaluación de daños y las familias evacuadas están siendo asistidas por el área de Desarrollo Social para retornar paulatinamente a sus hogares”, informaron sobre las próximas tareas.

El comunicado sobre la situación actual - Lanús Municipio

La zona afectada en el cruce de Coronel Beltrán y Del Valle Iberlucea seguirá restringida al tránsito hasta completar el diagnóstico de lo ocurrido y la limpieza de los escombros. Por su parte, la Justicia avanza con la investigación para establecer cómo ocurrieron los hechos y determinar el grado de responsabilidad de las empresas que intervinieron en la obra.

Como consecuencia del incidente murió una persona y más de 30 resultaron heridas. Entre los afectados, siete están en grave estado, 13 siguen en observación fuera de peligro y 10 ya recibieron el alta médica. De los pacientes críticos, seis fueron llevados al Hospital Evita y el restante ingresó al Hospital Narciso López.

Las llamas continúan en Remedios de Escalada

Además, las autoridades encontraron a dos personas que habían sido denunciadas como desaparecidas: una en estado de desorientación y la otra a raíz de una falsa alarma familiar.

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