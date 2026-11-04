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Clima en Resistencia hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 5 de noviembre de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 5 de noviembre, la temperatura se mantendrá entre 16 y 29; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para Resistencia para el 5 de noviembre
El pronóstico del tiempo para Resistencia para el 5 de noviembre

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Resistencia, indica que hoy 5 de noviembre el cielo estará parcialmente nublado con bruma por la mañana y la temperatura rondará entre 23 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Resistencia se presentaría sin lluvias, y los vientos del SE correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 80 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:02 y se pone a las 19:16.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado con bruma y los vientos del sector E tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 29 grados.

A la noche, el clima rondará los 21 grados, mientras que los vientos serán del E a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. No se esperan lluvias para esta franja del día

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Pronóstico del tiempoNotas servicios clima
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