Clima en Resistencia hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 6 de septiembre de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 6 de septiembre, la temperatura rondará entre 8 y 19; descartan lluvias durante la jornada
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Resistencia, indica que hoy 6 de septiembre el cielo estará None algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 8 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Resistencia se presentaría sin lluvias, y los vientos del se correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 35 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 07:05 y se pone a las 18:44.
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará None algo nublado y los vientos del sector se tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 19 grados.
A la noche, el clima rondará los 10 grados, mientras que los vientos serán del se a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día.