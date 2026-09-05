EE.UU. atacó tres petroleros iraníes cerca de la estratégica isla de Kharg

BAHRÉIN.– Estados Unidos anunció este sábado que destruyó tres petroleros iraníes en respuesta a los intentos de Irán de atacar con misiles sus buques de guerra, en el más reciente intercambio de fuego desde la reanudación de las hostilidades hace una semana.

Las partes siguen enfrascadas en la guerra que comenzó el 28 de febrero con la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán. La república islámica mantiene el férreo control sobre el estrecho de Ormuz y Washington su contrabloqueo de los puertos iraníes.

El Ejército de Estados Unidos anunció la destrucción de tres petroleros iraníes después de que el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) abriera fuego contra sus naves de guerra. Las embarcaciones fueron atacadas “frente a la costa de la isla de Kharg” y en el golfo de Omán, dijo el Mando Central de Estados Unidos (Centcom) para Oriente Medio.

Captura de pantalla del momento del impacto de los proyectiles del Centcom contra el petrolero Kylo - - US Central Command (CENTCOM)

El Ejército “inhabilitó permanentemente” los petroleros de crudo del CGRI M/T Downy frente a la costa de la isla de Kharg y M/T Stark 1 cerca de Jask, y “destruyeron por completo” el petrolero de crudo descargado M/T Kylo en el golfo de Omán, indicó el Centcom.

El comunicado afirma que el Kylo fue atacado en múltiples puntos críticos para dejarlo inoperable después de que se ordenó a su tripulación abandonar el buque.

Uno de los petroleros fue impactado “después de que se ordenara a la tripulación abandonar el barco”, precisó el Ejército. En un video difundido por Centcom, se ve las bolas de fuego que siguieron a los impactos de los proyectiles contra los buques.

Los objetivos formaban “parte de una red clandestina multimillonaria que financia” a la Guardia Revolucionaria y sus socios en la región, agregó el Ejército. Ningún soldado estadounidense resultó herido, precisó.

Captura de pantalla del buque petrolero Kylo pendido fuego tras un ataque de las fuerzas estadounidenses HANDOUT - US Central Command (CENTCOM)

En una advertencia a las fuerzas de la Guardia Revolucionaria, el comandante del Centcom, Brad Cooper, dijo que “si disparan contra dos de nuestros barcos, impondremos un costo económico aún mayor, eliminando tres de los suyos”.

Los medios iraníes habían informado previamente sobre varias explosiones cerca de la isla de Kharg, su principal centro petrolero. La isla de Kharg ha sido atacada repetidamente durante la guerra, como cuando las fuerzas del Centcom alcanzaron instalaciones militares en marzo.

Tras un mes de calma, los enfrentamientos entre ambos países se reanudaron el 30 de agosto. Ese día el Ejército estadounidense dijo que había retomado los ataques para impedir el lanzamiento cohetes cargados con minas navales en el estratégico estrecho de Ormuz. Teherán respondió atacando a sus vecinos del Golfo, como desde el inicio del conflicto.

Irán amenaza con ataques más severos

Irán respondió a los bombardeos de este sábado amenazando con intensificar los ataques contra buques militares estadounidenses en la región.

“Si continúan la maldad, la inseguridad y el acoso a los barcos iraníes, así como el bloqueo naval contra Irán, los ataques de las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán contra buques militares estadounidenses en la región serán más severos que antes y existe la posibilidad de que se amplíen”, declaró el mando militar iraní en una publicación difundida por medios estatales.

Estados Unidos busca asfixiar económicamente a Irán y mantiene latente la amenaza de una acción militar de mayor envergadura.

Imagen satelital de la estratégica isla de Kharg, frente a la costa continental iraní, - - EUROPEAN SPACE AGENCY

El jueves Teherán aseguró que había atacado bases militares estadounidenses en Kuwait y los Emiratos Árabes Unidos, en venganza por la muerte de civiles en una boda que fue alcanzada por bombardeos de su enemigo.

El vicepresidente JD Vance afirmó que el hecho estaba bajo investigación, pero que era “escéptico” frente a la versión de Irán que responsabiliza a Estados Unidos del ataque en el que murieron cuatro asistentes a la ceremonia, según el balance de la Media Luna Roja.

El gobierno de Donald Trump intenta restar públicamente importancia al conflicto en Medio Oriente, cada vez más impopular entre los estadounidenses a medida que se acercan las elecciones de mitad de mandato. El viernes Trump dijo que la guerra con Irán es “pan comido”. “Muchas personas no la llaman una guerra. Yo la llamo un conflicto militar porque para nosotros es de poca monta. No es algo grande. Primero lidiamos con Venezuela y ahora esto”, dijo Trump.

Agencias AFP, AP y Xinhua