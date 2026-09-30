Clima en Comodoro Rivadavia hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 1 de octubre de 2026

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Comodoro Rivadavia, indica que hoy 1 de octubre el cielo estará None mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 4 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Comodoro Rivadavia se presentaría sin lluvias, y los vientos del n correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 59 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:03 y se pone a las 19:37.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará None nublado con llovizna y los vientos del sector n tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 13 grados.

A la noche, el clima rondará los 10 grados, mientras que los vientos serán del n a una velocidad de 32 y 41 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día.

Recomendaciones: qué hacer cuando hace frío extremo.

Se considera que hay temperaturas bajas extremas cuando la mínima puede poner en peligro la salud de las personas. En estos casos, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ofrece algunas recomendaciones para tener en cuenta: