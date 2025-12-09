LA NACION

Clima en Comodoro Rivadavia hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 10 de diciembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles 10 de diciembre, la temperatura rondará entre 17 y 22;

El pronóstico del tiempo para Comodoro Rivadavia para el 10 de diciembre.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Comodoro Rivadavia, indica que hoy 10 de diciembre el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 19 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Comodoro Rivadavia se presentaría sin lluvias, y los vientos del sudoeste correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 23 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 05:34 y se pone a las 21:12.

Pronóstico del tiempo en Comodoro Rivadavia para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector oeste tendrán velocidades estimadas entre 32 y 41 km/h. La temperatura pronosticada sería de 22 grados.

A la noche, el clima rondará los 20 grados, mientras que los vientos serán del sudoeste a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

