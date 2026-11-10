Clima en Comodoro Rivadavia hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 11 de noviembre de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles 11 de noviembre, la temperatura se mantendrá entre 16 y 25; descartan lluvias durante la jornada
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El pronóstico del tiempo para la ciudad de Comodoro Rivadavia, indica que hoy 11 de noviembre el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 16 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Comodoro Rivadavia se presentaría sin lluvias, y los vientos del O correrán a una velocidad de entre 42 y 50 kilómetros por hora. La humedad sería del 27 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 05:54 y se pone a las 20:34.
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector SO tendrán velocidades estimadas entre 32 y 41 km/h. La temperatura pronosticada sería de 25 grados.
A la noche, el clima rondará los 21 grados, mientras que los vientos serán del E a una velocidad de 32 y 41 kilómetros por hora. No se esperan lluvias para esta franja del día
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