Los bonos argentinos reflejan un temor creciente a un 2027 turbulento y dudas sobre la continuidad de Milei

Todavía falta casi un año para las elecciones presidenciales, pero los bonos argentinos en dólares ya reflejan el temor creciente de Wall Street a que el gobierno que asuma en diciembre de 2027 tenga dificultades para financiarse y pagar la deuda. La debilidad de la actividad alimenta las dudas de los inversores sobre si Javier Milei podrá sostener el respaldo electoral y dar continuidad a su programa económico.

En tres meses, el peso que los precios de los bonos le asignan a un escenario adverso tras las elecciones saltó de un rango de 11% a 20% a otro de 41% a 52%, según un informe que Morgan Stanley envió esta mañana a sus clientes. El 9 de enero de 2028, un mes después de la asunción, vencen US$3800 millones de capital e intereses en Globales, los bonos bajo ley extranjera. El pago anterior está previsto para el 9 de julio de 2027.

En los informes de bancos y consultoras gana espacio la posibilidad de que el año electoral traiga volatilidad financiera y presión sobre el dólar. El ministro de Economía, Luis Caputo, dijo el miércoles pasado en la conferencia de FIEL que no espera un salto cambiario. “Vemos un 2027 más tranquilo”, sostuvo, aunque aclaró que el Gobierno se prepara para afrontar eventuales tensiones.

La probabilidad de reelección de Javier Milei implícita en el riesgo país cayó del 84% en julio a cerca del 45% a comienzos de noviembre, según Fernando Marull y Asociados. La confianza en el Gobierno varió mucho menos.

Morgan Stanley le asignó dos tercios de su escenario adverso a una fuerte tensión financiera con pagos al día y un tercio a un default que dejaría impago el vencimiento de enero. El escenario favorable supone continuidad de las políticas y acceso al financiamiento. Para el banco, la caída parece “una sobrerreacción impulsada por el desarme de posiciones” y hará que el mercado asuma que “la volatilidad electoral llegó para quedarse”.

Galicia estimó que la probabilidad de continuidad de las políticas económicas implícita en los bonos de mayor plazo bajó del 58% al 48% entre el 21 de octubre y el 4 de noviembre. El banco consideró que los precios ya reflejaban adecuadamente la incertidumbre electoral y mencionó la falta de definiciones sobre la eventual eliminación de las PASO y la débil recuperación de la actividad como posibles factores detrás de la baja.

Fernando Marull y Asociados (FMyA) calculó, a partir del riesgo país, que la probabilidad implícita de reelección de Milei pasó del 84% a mediados de julio al 45% a comienzos de noviembre. La consultora vio una sobrerreacción porque, según su lectura de las encuestas, la contienda seguía al menos pareja.

El impacto de los shocks externos

El riesgo país volvió a bajar este martes y perforó los 860 puntos básicos, luego de caer por debajo de los 900 el lunes. La semana pasada había superado los 930 puntos, frente a los cerca de 400 de julio.

En septiembre, la guerra entre Estados Unidos e Irán encareció el petróleo y agravó los temores por la inflación. El bono del Tesoro estadounidense a 10 años llegó a rendir 5% y la Reserva Federal subió un cuarto de punto su tasa de referencia. El alza de los rendimientos elevó el piso para financiarse en dólares. En la Argentina, el petróleo más caro puede trasladarse a surtidores y fletes.

Los vencimientos de Bonares y Globales suman US$12.242 millones en 2027 y alcanzan un pico de US$6302 millones en enero de 2028, según GMA Capital con datos de 1816.

El triunfo de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil golpeó al real y arrastró a los activos argentinos. Si el real se mantiene débil, a industrias como la automotriz les costará más competir en el mercado brasileño. Luego, la derrota republicana en las legislativas de Estados Unidos reabrió dudas sobre el respaldo financiero a la Argentina. Galicia advirtió que el Congreso podría aumentar el escrutinio sobre el uso del swap de monedas, aunque Washington ratificó su apoyo.

En las dos semanas previas al 4 de noviembre, la sobretasa del Global 2035 sobre el Tesoro de Estados Unidos subió 148 puntos básicos, mientras la de bonos comparables de Ecuador, Egipto y Angola se mantuvo estable en promedio, según Galicia. GMA Capital atribuye cerca del 80% del nivel del riesgo país a factores locales, frente a menos de la mitad a mediados de año.

GMA Capital calcula vencimientos de Bonares y Globales por US$12.242 millones en 2027. De ese total, US$4553 millones vencen en enero, US$5663 millones en julio y US$2026 millones en octubre, el mes de las presidenciales. Galicia ubicó en 24% la tasa implícita para el período entre los vencimientos de los Bonares de 2027 y 2028, que abarca el cambio de mando.

El plan que presentó Economía en julio preveía colocar deuda en dólares en el mercado local por US$6000 millones en 2026 y US$5000 millones en 2027. Según Invecq, el Tesoro no coloca el Bonar 2029 desde agosto y le restaban cerca de US$800 millones de lo previsto para este año. El plan también proyectaba cerrar 2026 con depósitos en dólares por US$3700 millones. Tras un pago de intereses al FMI, el saldo era inferior a US$200 millones en el relevamiento de la consultora.

La sobretasa de los bonos argentinos a diez años se alejó de la de Ecuador, Angola, Egipto y Nigeria, según Banco Galicia.

Invecq advirtió que el mayor costo de financiamiento también puede frenar las emisiones de las empresas. Una fábrica que paga más por el crédito puede demorar la compra de maquinaria o la contratación de personal. Si las tensiones se trasladan al dólar, una suba brusca puede encarecer bienes e insumos importados y erosionar el poder de compra.

El Banco Santander consideró en un reporte sobre las perspectivas de los mercados de cara a 2027 que la Argentina llega al año electoral con fundamentos más sólidos que en otros ciclos presidenciales, pero no descartó la posibilidad de estrés. “La proximidad de las elecciones presidenciales podría generar episodios de volatilidad financiera, y la acumulación de reservas seguirá siendo objeto de un estrecho seguimiento por parte de los mercados. Preservar la disciplina fiscal, mantener la competitividad externa y sostener el impulso de las reformas institucionales también resultará fundamental para consolidar la confianza. En conjunto, no obstante, Argentina parece estar en condiciones de comenzar el año 2027 con fundamentos más sólidos que en años electorales presidenciales anteriores”, concluyó.