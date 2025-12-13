LA NACION

Clima en Comodoro Rivadavia hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 14 de diciembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 14 de diciembre, la temperatura rondará entre 11 y 17;

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Comodoro Rivadavia para el 14 de diciembre.
El pronóstico del tiempo para Comodoro Rivadavia para el 14 de diciembre.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Comodoro Rivadavia, indica que hoy 14 de diciembre el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 13 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Comodoro Rivadavia se presentaría sin lluvias, y los vientos del sudoeste correrán a una velocidad de entre 42 y 50 kilómetros por hora. La humedad sería del 23 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 05:34 y se pone a las 21:16.

Pronóstico del tiempo en Comodoro Rivadavia para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector sudoeste tendrán velocidades estimadas entre 42 y 50 km/h. La temperatura pronosticada sería de 17 grados.

A la noche, el clima rondará los 15 grados, mientras que los vientos serán del sudoeste a una velocidad de 42 y 50 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día..

LA NACION
Más leídas
  1. La ciudad de Chile donde desembarcó el crimen organizado: centro de torturas, hallazgos del horror y una frontera caliente
    1

    Arica, la ciudad de Chile donde desembarcó el crimen organizado: centro de torturas, hallazgos del horror y una frontera caliente

  2. Nelson Castro: su dura infancia, la frase de sus padres que lo marcó y cómo la música guió su vida
    2

    Nelson Castro: su dura infancia, la frase de sus padres que lo marcó y cómo la música guió su vida

  3. Cuando el cuidado de los padres mayores dinamita el vínculo entre hermanos
    3

    La nueva longevidad: el cuidado de los padres mayores pone a prueba el vínculo entre hermanos

  4. Qué hace Messi en la India: una estatua gigante, De Paul y Suárez, y el organizador de la gira, preso
    4

    Messi en la India: una estatua gigante, De Paul y Suárez, y el organizador de la gira, preso

Cargando banners ...