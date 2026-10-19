Clima en Comodoro Rivadavia hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 20 de octubre de 2026

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Comodoro Rivadavia, indica que hoy 20 de octubre el cielo estará nublado con lluvia por la mañana y la temperatura rondará entre 9 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Comodoro Rivadavia presenta una probabilidad de lluvia de entre 40 y 70 por ciento, y los vientos del NO correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 79 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 06:28 y se pone a las 20:02.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará nublado con lluvia y los vientos del sector SE tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 13 grados.

A la noche, el clima rondará los 10 grados, mientras que los vientos serán del SE a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 40 y 70 por ciento para esta franja del día.