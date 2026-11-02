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Clima en Comodoro Rivadavia hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 3 de noviembre de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 3 de noviembre, la temperatura se mantendrá entre 12 y 20; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para Comodoro Rivadavia para el 3 de noviembre
El pronóstico del tiempo para Comodoro Rivadavia para el 3 de noviembre

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Comodoro Rivadavia, indica que hoy 3 de noviembre el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 12 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Comodoro Rivadavia se presentaría sin lluvias, y los vientos del O correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 40 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:05 y se pone a las 20:22.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector O tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 20 grados.

A la noche, el clima rondará los 12 grados, mientras que los vientos serán del O a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. No se esperan lluvias para esta franja del día

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Pronóstico del tiempoNotas servicios clima
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