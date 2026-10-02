Clima en Comodoro Rivadavia hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 3 de octubre de 2026

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Comodoro Rivadavia, indica que hoy 3 de octubre el cielo estará None mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 9 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Comodoro Rivadavia se presentaría sin lluvias, y los vientos del o correrán a una velocidad de entre 32 y 41 kilómetros por hora. La humedad sería del 77 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:59 y se pone a las 19:39.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará None cubierto con lluvia débil y los vientos del sector o tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 16 grados.

A la noche, el clima rondará los 12 grados, mientras que los vientos serán del no a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día.