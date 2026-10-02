Sorpresa en el ranking: cuáles son los dos destinos de la Argentina que eligió Lonely Planet entre los 50 mejores del mundo

La revista especializada en viajes Lonely Planet incluyó a dos destinos de la Argentina como los mejores del mundo para viajar y vivir una experiencia inolvidable. Estos centros turísticos fueron elegidos junto a ciudades de Estados Unidos, Japón, Alemania, Marruecos, Italia y Australia, entre otros.

En el ranking de los “25 mejores destinos”, Bariloche y “la Región de los Lagos” aparece en segundo lugar, solo por detrás del Archipiélago de Bocas del Toro ubicado en Panamá.

Lago Hermoso, parte de la Ruta de los Siete Lagos

“San Carlos de Bariloche es uno de esos lugares que le atrapan a uno, no porque le retengan, sino porque le hacen sentir como en casa. Conocida como la ‘puerta de entrada a la Patagonia’, esta atractiva capital de los deportes de aventura es también la puerta de acceso a la argentina Región de los Lagos, un territorio salpicado de lagos, montañas y un halo de misterio”, consignó Lonely Planet junto a una imagen del Lago Nahuel Huapi.

En la publicación, la revista también destacó la posibilidad de realizar senderos para todos los niveles, recomendó pasar la noche en uno de los refugios de los Andes e instó a recorrer la calle Mitre para “saborear un chocolate caliente”.

Bariloche

Además, instó a los lectores a aprovechar la ciudad rionegrina para recorrer la Ruta de los Siete Lagos, subir en telesilla al Cerro Campanario y descubrir la cocina de Ãnima Restaurante.

Por otro lado, la revista ubicó tercera a la ciudad de Buenos Aires entre los mejores 25 destinos para llevar a cabo una experiencia. En este caso, recomendó “bailar un apasionado tango”.

Tango en Plaza Dorrego Lonely Planet

“La frenética capital de Argentina es una ciudad vibrante y apasionada donde, cada día, parejas y desconocidos se unen en un abrazo para bailar tango. Contemplar este célebre baile en su ciudad natal, Buenos Aires, es una experiencia fascinante, pero atreverse a bailarlo es aún más emocionante. Es hora de olvidar los espectáculos para turistas y lanzarse a la pista junto a los porteños”, describió Lonely Planet.

Además, destacó diversos lugares de la Ciudad para observar un buen espectáculo como La Viruta en Palermo; La Glorieta en Belgrano; La Catedral en Almagro y la Plaza Dorrego en San Telmo.

La Glorieta

Asimismo, la publicación aconsejó a los turistas visitar el Museo Casa Carlos Gardel, comprar zapatos de tango en la tienda Comme Il Faut y a escuchar un orquesta típica.

Otros lugares para visitar

Entre los primeros destinos que la revista recomienda visitar aparecen el Archipiélago de Bocas del Toro, Panamá; los Bosques de secuoyas de California, Estados Unidos; Chengdú, China; Dunedin y Ōamaru, Nueva Zelanda y Fulidhoo, Maldivas, entre otros.

La lista completa

1. Archipiélago de Bocas del Toro, Panamá

2. Bariloche y Región de los Lagos, Argentina

3. Bosques de secuoyas de California, Estados Unidos

4. Chengdú, China

5. Danang, Vietnam

6. Dessau, Alemania

7. Dunedin y Ōamaru, Nueva Zelanda

8. El Tweed, Australia

9. Fulidhoo, Maldivas

10. Granada, Nicaragua

11. Guyarat, India

12. Isla del Príncipe Eduardo, Canadá

13. León, España

14. Maryland, Estados Unidos

15. Montserrat

16. Nueva Caledonia

17. Nuevo México, Estados Unidos

18. Okinawa, Japón

19. Omán

20. Parque Nacional de Tsavo, Kenia

21. Quebec, Canadá

22. Rabat, Marruecos

23. Šibenik, Croacia

24. Skanör-Falsterbo, Suecia

25. Véneto, Italia

A su vez, la publicación aconseja 25 lugares para realizar una buena experiencia como sobrevolar la “última frontera” en Alaska o sumergirse en el arte del desierto rojo australiano.

Las 25 mejores experiencias