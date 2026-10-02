Sorpresa en el ranking: cuáles son los dos destinos de la Argentina que eligió Lonely Planet entre los 50 mejores del mundo
Dos centros turísticos del país fueron incluidos junto a ciudades de Estados Unidos, Japón, Alemania y Marruecos, entre otros
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La revista especializada en viajes Lonely Planet incluyó a dos destinos de la Argentina como los mejores del mundo para viajar y vivir una experiencia inolvidable. Estos centros turísticos fueron elegidos junto a ciudades de Estados Unidos, Japón, Alemania, Marruecos, Italia y Australia, entre otros.
En el ranking de los “25 mejores destinos”, Bariloche y “la Región de los Lagos” aparece en segundo lugar, solo por detrás del Archipiélago de Bocas del Toro ubicado en Panamá.
“San Carlos de Bariloche es uno de esos lugares que le atrapan a uno, no porque le retengan, sino porque le hacen sentir como en casa. Conocida como la ‘puerta de entrada a la Patagonia’, esta atractiva capital de los deportes de aventura es también la puerta de acceso a la argentina Región de los Lagos, un territorio salpicado de lagos, montañas y un halo de misterio”, consignó Lonely Planet junto a una imagen del Lago Nahuel Huapi.
En la publicación, la revista también destacó la posibilidad de realizar senderos para todos los niveles, recomendó pasar la noche en uno de los refugios de los Andes e instó a recorrer la calle Mitre para “saborear un chocolate caliente”.
Además, instó a los lectores a aprovechar la ciudad rionegrina para recorrer la Ruta de los Siete Lagos, subir en telesilla al Cerro Campanario y descubrir la cocina de Ãnima Restaurante.
Por otro lado, la revista ubicó tercera a la ciudad de Buenos Aires entre los mejores 25 destinos para llevar a cabo una experiencia. En este caso, recomendó “bailar un apasionado tango”.
“La frenética capital de Argentina es una ciudad vibrante y apasionada donde, cada día, parejas y desconocidos se unen en un abrazo para bailar tango. Contemplar este célebre baile en su ciudad natal, Buenos Aires, es una experiencia fascinante, pero atreverse a bailarlo es aún más emocionante. Es hora de olvidar los espectáculos para turistas y lanzarse a la pista junto a los porteños”, describió Lonely Planet.
Además, destacó diversos lugares de la Ciudad para observar un buen espectáculo como La Viruta en Palermo; La Glorieta en Belgrano; La Catedral en Almagro y la Plaza Dorrego en San Telmo.
Asimismo, la publicación aconsejó a los turistas visitar el Museo Casa Carlos Gardel, comprar zapatos de tango en la tienda Comme Il Faut y a escuchar un orquesta típica.
Otros lugares para visitar
Entre los primeros destinos que la revista recomienda visitar aparecen el Archipiélago de Bocas del Toro, Panamá; los Bosques de secuoyas de California, Estados Unidos; Chengdú, China; Dunedin y Ōamaru, Nueva Zelanda y Fulidhoo, Maldivas, entre otros.
La lista completa
- 1. Archipiélago de Bocas del Toro, Panamá
- 2. Bariloche y Región de los Lagos, Argentina
- 3. Bosques de secuoyas de California, Estados Unidos
- 4. Chengdú, China
- 5. Danang, Vietnam
- 6. Dessau, Alemania
- 7. Dunedin y Ōamaru, Nueva Zelanda
- 8. El Tweed, Australia
- 9. Fulidhoo, Maldivas
- 10. Granada, Nicaragua
- 11. Guyarat, India
- 12. Isla del Príncipe Eduardo, Canadá
- 13. León, España
- 14. Maryland, Estados Unidos
- 15. Montserrat
- 16. Nueva Caledonia
- 17. Nuevo México, Estados Unidos
- 18. Okinawa, Japón
- 19. Omán
- 20. Parque Nacional de Tsavo, Kenia
- 21. Quebec, Canadá
- 22. Rabat, Marruecos
- 23. Šibenik, Croacia
- 24. Skanör-Falsterbo, Suecia
- 25. Véneto, Italia
A su vez, la publicación aconseja 25 lugares para realizar una buena experiencia como sobrevolar la “última frontera” en Alaska o sumergirse en el arte del desierto rojo australiano.
Las 25 mejores experiencias
- 1. Sobrevolar la “última frontera” en Alaska (Estados Unidos)
- 2. Atreverse con un chapuzón polar en la Antártida
- 3. Bailar un apasionado tango en Buenos Aires (Argentina)
- 4. Sumergirse en el arte del desierto rojo australiano
- 5. Maravillarse con el bosque nuboso de Monteverde (Costa Rica)
- 6. Embarcarse en un crucero de expedición por las islas Galápagos (Ecuador)
- 7. Visitar los museos de Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos)
- 8. Recorrer la histórica Ruta Napoleón (Francia)
- 9. Sumergirse en un inesperado mundo submarino de Grecia
- 10. Subir a bordo del Ferrocarril Darjeeling del Himalaya (India)
- 11. Dejarse maravillar por el espectacular fiordo de Killary (Irlanda)
- 12. Recorrer el Sendero Costero de Michinoku (Japón)
- 13. Dejarse sorprender por la arquitectura de Astaná (Kazajistán)
- 14. Navegar en una embarcación tradicional hasta el territorio de los orangutanes (Malasia)
- 15. Disfrutar del vino y la alta gastronomía en el Valle de Guadalupe (México)
- 16. Recorrer los hoteles más emblemáticos de South Beach en Miami (Estados Unidos)
- 17. Saborear el placer de viajar sin prisas en Minnesota (Estados Unidos)
- 18. Embarcarse en una aventura en el océano (Polinesia Francesa)
- 19. Recorrer el St Cuthbert’s Way (Reino Unido)
- 20. Convertirse en guardián del faro de Rose Island en Rhode Island (Estados Unidos)
- 21. Vivir el ‘Fa’a Samoa (Samoa)
- 22. Descubrir el paraíso insular más desconocido de África (Santo Tomé y Príncipe)
- 23. Navegar por las islas Eolias (Sicilia)
- 24. Seguir una ruta gastronómica en Taiwan
- 25. Hacer un safari a pie por el Parque Nacional de Gombe (Tanzania)
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