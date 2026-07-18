Clima en Puerto Madryn hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 18 de julio de 2026

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Puerto Madryn, indica que hoy 18 de julio el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 1 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Puerto Madryn presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del noreste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 87 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 08:44 y se pone a las 18:09.

Pronóstico del tiempo en Puerto Madryn para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con lluvias aisladas y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 6 grados.

A la noche, el clima rondará los 6 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 40 y 70 por ciento para esta franja del día..

Recomendaciones: qué hacer cuando hace frío extremo.

Se considera que hay temperaturas bajas extremas cuando la mínima puede poner en peligro la salud de las personas. En estos casos, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ofrece algunas recomendaciones para tener en cuenta: