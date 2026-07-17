Jim Parsons confesó que el éxito en The Big Bang Theory lo hizo sentir “miserable”: “Yo mismo me hacía sufrir”

Jim Parsons saltó a la fama gracias a su inolvidable interpretación del excéntrico Sheldon Cooper en The Big Bang Theory. La serie, que tuvo 12 temporadas, se convirtió en un fenómeno mundial y transformó al actor en una de las figuras mejor pagadas de Hollywood. Sin embargo, detrás de ese éxito había una realidad muy distinta a la que el público imaginaba.

Jim Parsons, como Sheldon Cooper, el personaje que lo volvió famoso

En una reciente entrevista para el podcast All Out with Jon Dean, Parsons reveló que, mientras atravesaba el momento más exitoso de su carrera, vivía sometido a una presión constante que él mismo se imponía y que terminó convirtiendo aquellos años en una experiencia mucho menos feliz de lo que muchos podrían pensar.

“Ahora miro hacia atrás y me doy cuenta de que hubo muchas maneras en las que, durante algunos de los mejores momentos de mi vida, me sentí muy miserable”, confesó el actor.

Lejos de disfrutar plenamente del reconocimiento profesional que había alcanzado, Parsons recordó que vivía con una sensación permanente de ansiedad. “No era feliz. Estaba estresado”, resumió.

El actor explicó que durante mucho tiempo creyó que todo lo bueno que le ocurría era consecuencia exclusiva de una disciplina extrema y de una ética de trabajo llevada al límite.

Kaley Cuoco y Jim Parsons en una escena de The Big Bang Theory

“Sentía que tenía que hacer demasiadas cosas al mismo tiempo y que el éxito, y todas las cosas buenas que me pasaban, existían únicamente gracias a ese exceso de trabajo, esa disciplina y todo lo demás”, contó.

Aunque admite que ese nivel de compromiso pudo haber contribuido, en parte, a su crecimiento profesional, hoy considera que el costo emocional fue demasiado alto. “No volvería a hacerlo ni por todo el dinero del mundo. Simplemente porque muchas veces era estresante y miserable. Yo mismo me hacía sentir miserable”, aseguró.

Durante la conversación, el conductor Jon Dean le preguntó si ese sufrimiento estaba relacionado con su fuerte ética laboral. Parsons respondió que la explicación era bastante más compleja. “Si se le puede llamar ética de trabajo...”, respondió con una sonrisa. Y explicó: “Parte de eso se traducía en una buena disciplina, pero en realidad era, sobre todo, un comportamiento obsesivo”.

Jim Parsons con su premio Emmy Archivo

El actor explicó que con el paso de los años comprendió que muchas de las rutinas que consideraba indispensables para desempeñarse bien no eran realmente necesarias, sino que respondían a una forma de pensamiento obsesiva. “Sí, era disciplinado. Sí, trabajaba mucho. Pero gran parte de eso tenía un componente obsesivo-compulsivo”, reconoció.

Según explicó, vivía pendiente de una lista mental de tareas y rituales que sentía obligado a cumplir para convencerse de que sería capaz de hacer correctamente su trabajo. “Tenía una lista de cosas que, en mi cabeza, debía hacer para sentirme cómodo y creer que podía actuar bien. Ahora no creo que eso fuera cierto.”

Ese perfeccionismo terminó condicionando su vida cotidiana y le impidió disfrutar de muchas experiencias personales. “Me perdí muchísimas cosas de la vida porque no encajaban dentro de la estructura que yo mismo había construido”, admitió.

“Sinceramente, no lo sé”, respondió cuando le preguntaron si habría sido posible encontrar un equilibrio más saludable. “No puedo volver atrás para comprobarlo. No sé si estaría donde estoy hoy si no hubiera atravesado esa etapa”, indicó.

Jim Parsons junto al elenco inicial de The Big Bang Theory

Incluso admitió que había un componente dañino en esa forma de vivir. “El carácter un tanto autodestructivo de todo aquello también formaba parte del proceso. Por eso no sé qué decirle a la gente. No sé hasta qué punto todo eso era realmente necesario”, reflexionó.

Las declaraciones del actor ofrecen una mirada muy distinta sobre el enorme éxito de The Big Bang Theory, una de las comedias más populares de la historia de la televisión. La serie debutó en CBS en 2007 y permaneció al aire durante 12 temporadas, hasta 2019. La interpretación de Parsons del brillante pero socialmente torpe Sheldon Cooper le permitió ganar cuatro premios Emmy como Mejor Actor Principal en una Serie de Comedia, además de un Globo de Oro y numerosos reconocimientos de la industria.

El elenco principal estuvo integrado por Johnny Galecki, Kaley Cuoco, Simon Helberg, Kunal Nayyar y Melissa Rauch, mientras que el éxito del personaje dio origen posteriormente a la precuela Young Sheldon, en la que Parsons también participó como narrador y productor ejecutivo.

Más allá del universo creado por la sitcom, el actor construyó una carrera sólida con trabajos en producciones como Un corazón normal (2014), Talentos ocultos (2016) y Los chicos de la banda (2020), demostrando una versatilidad que va mucho más allá del personaje que lo hizo famoso.

La serie ha impulsado las carreras de los actores Simon Helberg (Howard), Johnny Galecki (Leonard), Kaley Cuoco (Penny), Jim Parsons (Sheldon) y Kunal Nayyar (Raj) Archivo

Hoy, varios años después del final de The Big Bang Theory, Parsons asegura que puede mirar aquella etapa con otra perspectiva. Aunque agradece todo lo que consiguió profesionalmente, reconoce que el mayor aprendizaje no tuvo que ver con los premios ni con el éxito, sino con comprender que ninguna carrera vale la pena si para alcanzarla hay que renunciar por completo al bienestar personal. “Era yo quien me imponía esa presión”, concluyó.