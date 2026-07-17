La nueva jornada laboral que impuso la IA en Silicon Valley y que “pronto llegará a la Argentina”

En un mundo impregnado por la IA, en el que crece el FOBO -el fear of becoming obsolete, en español, el temor a quedar obsoleto- las organizaciones trabajan en la incorporación de esta tecnología puertas adentro. Lo que pocos conocen es el impacto que ya está teniendo en algunas empresas, donde su adopción está más avanzada.

“La diferencia de la IA con cualquier otra tecnología es que toca todos los procesos: no es una innovación que cambia solo un área de una organización, sino que tiene el potencial de cambiar todos los procesos, en todas las industrias”, explicó Eric Gorescu, digital core lead de Accenture para toda Latinoamérica.

El ejecutivo de la firma lidera la transformación digital de grandes empresas de la región y su recorrido laboral se extiende a más de 65 países. En diálogo con LA NACION, señaló que la adopción de IA en Latinoamérica es más lenta que en otros lugares y reveló algo inquietante que está cobrando fuerza en otros países donde la implementación es más avanzada: los modelos están transformando la forma de vivir y trabajar, ya que llevan a la gente a organizarse en función de los vencimientos de los tokens.

Explicó que, cuando se contrata un servicio basado en un LLM (modelo de lenguaje), el uso suele medirse en tokens: cada vez que escribís una consulta y el modelo genera una respuesta, se consumen tokens. Dependiendo del plan que uno tenga, existe un límite de tokens disponibles durante un período determinado (por ejemplo, cada 4 u 8 horas). “Una vez alcanzado ese límite, tenés que esperar a que se renueve la cuota de uso para volver a disponer de más tokens. Esto está cambiando la dinámica de cómo las personas viven”, advirtió Gorescu.

Eric Gorescu, digital core lead de Accenture Latinoamérica

“La gente programa su vida basándose en las ventanas de renovación de los tokens. Si se renuevan cada 8 horas, trabajan y cuando se terminan, se ocupan de sus temas personales. Si se renuevan en la madrugada, se levantan a esa hora y siguen trabajando hasta que vuelven a vencerse”, explicó el especialista. Señaló que es un fenómeno que se está dando en las startups de Silicon Valley, que están trabajando por entregables, en lugar de cumplir un horario. En ese contexto, necesitan optimizar el reloj, para lograr los outcomes requeridos.

“Es un tema que está pasando; no se lo ve aún en la Argentina y Latinoamérica, pero pronto llegará acá”, agregó Gorescu.

- Más allá de los posibles cambios en la forma de trabajo, ¿cómo ves la adopción de IA en Latinoamérica?

- Las empresas están haciendo cosas, pero son muy superficiales. No obtienen beneficios, porque no buscan las transformaciones que van a permitir lograr el mejor valor de esto.

Creemos que hay una oportunidad de dar superpoderes a los empleados. Continuamente animo a nuestros clientes a cambiar la pregunta que se hacen: no hay que plantearse qué va a automatizar la IA, sino en qué procesos necesitamos personas. Eso es una visión completamente distinta.

- Si tuvieras que señalar una sola habilidad que va a aumentar más el valor de un profesional en los próximos cinco años, ¿cuál sería?

- Es una respuesta súper difícil. El nivel de transformación que vamos a vivir en los próximos años como sociedad es tan grande, que no sé si cualquier persona puede tener 100% certezas de qué pasará. Hace poco, mi hija me consultó algo sobre historia y yo se lo pregunté a Claude. Luego de tener respuesta, mi hija me respondió que podría haber hecho lo mismo. Pero la verdad es que no: yo hice preguntas direccionadas al ángulo que necesitaba, para que ella entendiera el tema. Y eso es posible, cuando uno tiene conocimientos previos de la materia y cuando hace bien las preguntas. Esto es lo que te permite sacar la mejor información de los modelos.

El futuro laboral estará marcado por el trabajo conjunto entre personas y agentes Shutterstock

- ¿Qué fortalezas tienen los argentinos que quizás nosotros mismos no estamos viendo y que la IA puede potenciar?

- Los argentinos tienen por lejos la mejor educación básica en Latinoamérica. Por otro lado, la creatividad argentina siempre fue un fuerte y, a lo largo del tiempo, han tenido capacidad para reinventarse.

- ¿Las empresas están enfocándose en capacitar a sus profesionales en IA?

- Hay una oportunidad gigantesca de expandir la IA en empresas como diferencial competitivo, no solo para el mercado argentino, sino para el mundial. Hoy, el miedo de tener sobrecosto -porque implica una inversión inicial importante- puede estar frenando eso.

- Si una persona u organización quisiera incoporar IA, ¿qué tareas recomendaría delegar primero a la IA y cuáles nunca delegaría completamente?

- Contando con los parámetros de seguridad bien hechos, para asegurarse que no se roben información crítica de la empresa, y garantizando que el modelo tiene los guardrails necesarios creo que se puede hacer optimización de cualquier proceso. Es fundamental tener presente que los modelos alucinan -su funcionamiento no es determinístico, sino estadístico- y es necesario revisar siempre los outcomes que brindan.

- ¿Qué otros cambios creés que la IA generará en el mundo del trabajo?

- Con los agentes cada vez más presentes, que ejecutan tareas por nosotros, el futuro del trabajo cambiará. Se transformarán incluso las medidas de costo-eficiencia, que llevarán a analizar cuánto más caros seremos los humanos en relación a los agentes.