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Clima en Puerto Madryn hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 19 de octubre de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 19 de octubre, la temperatura se mantendrá entre 9 y 18; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para Puerto Madryn para el 19 de octubre
El pronóstico del tiempo para Puerto Madryn para el 19 de octubre

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Puerto Madryn, indica que hoy 19 de octubre el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 9 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Puerto Madryn se presentaría sin lluvias, y los vientos del N correrán a una velocidad de entre 32 y 41 kilómetros por hora. La humedad sería del 45 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:24 y se pone a las 19:46.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector N tendrán velocidades estimadas entre 32 y 41 km/h. La temperatura pronosticada sería de 18 grados.

A la noche, el clima rondará los 15 grados, mientras que los vientos serán del N a una velocidad de 32 y 41 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día.

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