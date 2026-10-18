Macron habló por TV tras los saqueos y disturbios en Francia: “Nada justifica la violencia”

PARÍS (AFP).- El presidente de Francia, Emmanuel Macron, habló esta noche al país luego de que la policía francesa arrestara a casi 2000 personas en todo el país luego de manifestaciones, saqueos y disturbios para protestar contra el costo de vida. “Nada justifica la violencia”, dijo.

En un mensaje de menos de 10 minutos que fue televisado este domingo, Macron pidió —no obstante— no confundir a los alborotadores con los cientos de miles de personas que manifestaron pacíficamente el sábado contra el encarecimiento de la vida.

“Quienes destruyeron deben pagar, quienes saquearon deben indemnizar”, dijo el presidente francés, quien aseguró que “se garantizará total transparencia”.

Las autoridades indicaron que grupos de manifestantes enmascarados el sábado provocaron incendios e irrumpieron en edificios públicos, incluidos ayuntamientos, en varias ciudades. En Limoges, una ciudad en el centro de Francia, las llamas envolvieron el ayuntamiento del siglo XIX, lo que provocó el derrumbe del tejado y casi destruyó el edificio.

Cientos de manifestantes se reunieron de nuevo el domingo en la Place de la République de París en medio de una fuerte presencia policial. Los agentes utilizaron gas lacrimógeno cuando las tensiones se avivaban esporádicamente.

“El derecho a protestar es un derecho fundamental. Sembrar deliberada y colectivamente el desorden mediante la violencia no lo es”, escribió en X el ministro del Interior, Laurent Nuñez, que mencionó los saqueos de cientos de negocios en ciudades incluidas París, Marsella, Lyon y Burdeos.

Manifester est un droit fondamental. Semer le désordre avec violence et de manière concertée n’en est pas un.



Attaquer nos forces de l’ordre, s’en prendre à nos institutions, dégrader des bâtiments publics, s’introduire dans des préfectures ou des mairies, piller des commerces :… — Laurent Nuñez (@NunezLaurent) October 18, 2026

Las autoridades señalaron que unas 550.000 personas participaron en protestas en toda Francia, mientras que los organizadores contabilizaron unas 800.000. Los manifestantes respondieron a llamados de un sindicato, organizaciones estudiantiles y activistas que esperaban reactivar el movimiento de los “chalecos amarillos”, que surgió en 2018 para protestar contra la injusticia social.

Las protestas masivas en Francia a menudo se ven empañadas por violencia en los márgenes de marchas por lo demás pacíficas, lo que deriva en enfrentamientos con la policía. El número de arrestos reportado el domingo se acercó a los casi 2000 registrados en todo el país durante un solo día de protestas de los chalecos amarillos en diciembre de 2018.

La policía de París indicó en un comunicado que una persona murió de un ataque al corazón, sin aportar detalles. La fiscalía de París anunció que estaba investigando el caso.

Las protestas se repartieron en varias ciudades francesas; en Lyon, incendiaron la oficina de Turismo Laurent Cipriani - AP

Masiva movilización en París este sábado; los manifestantes reclaman a las autoriades por los altos costos de vida GEOFFROY VAN DER HASSELT - AFP

Corridas en París, en la Place de la République Thibault Camus - AP

En los alrededores de la Place de la République de París, la mañana del domingo, adoquines arrancados, escaparates destrozados y vidrios rotos evidenciaban los incidentes. Se reportaron saqueos y daños en algunas otras zonas turísticas y comerciales.

La policía de París informó el domingo que 855 personas fueron detenidas en la región de la capital francesa. La fiscalía de París declaró que 557 de ellas quedaron bajo custodia policial.

“Estoy realmente atónita por el nivel de destrucción y violencia que se expresó”, indicó Marie Peyreigne, una empleada del gobierno de 57 años, preguntándose qué llevó al caos.

Al inspeccionar los daños, muchos parisinos tomaron fotos de la base parcialmente desmantelada del monumento central en la place de la République —una estatua de Marianne, un símbolo de Francia.

Jean Foissy, de 74 años, señaló que quería unirse a la protesta pero encontró “un muro de policías antidisturbios y fuegos por todas partes”, y regresó a casa.

“Tenía mucho miedo”, dijo y agregó: “Soy parisino de nacimiento, así que cuando llegué aquí, casi lloro porque lo encuentro tan mal, me duele”.

Margaux Eude, de 26 años, apuntó que apoya el movimiento de protesta pero “no pensé que se intensificaría así”.

“Son los alborotadores los que vinieron, y me rompe el corazón porque deslegitima el movimiento”, sostuvo.

Líderes políticos de todo el espectro buscaron convertir las consecuencias de los disturbios del sábado en capital político, de cara a las elecciones presidenciales de la próxima primavera.

La líder de ultraderecha y aspirante presidencial Marine Le Pen arremetió contra su rival de extrema izquierda Jean-Luc Mélenchon, quien se unió a la marcha de París.

La líder de ultraderecha, Marine Le Pen NICOLAS TUCAT - AFP

“Saqueando, destrozando, destruyendo y atacando a las fuerzas del orden: los alborotadores han vuelto a arruinar las protestas del 17 de octubre”, escribió Le Pen en X.

Su compañero de fórmula, Jordan Bardella, aseguró en X que “si la mayoría silenciosa de los franceses lo decide, restableceremos el orden a largo plazo”.

Mélenchon, por su parte, acusó al primer ministro Sébastien Lecornu de “jugar con fuego” y alegó que “al apostar por la degradación, sólo han logrado unir a todos los jóvenes y a los sindicatos de trabajadores”.

Mélenchon insistió en que “mi mensaje es claro: quienes comparten nuestra lucha no tienen nada que ver con el saqueo o la destrucción”.

El presidente estadounidense Donald Trump publicó “¡Francia está ardiendo!” en su plataforma Truth Social, aparentemente vinculando los disturbios con “la inmigración de personas de un mundo completamente diferente”.

“¡Cierren sus fronteras y tomen el control antes que sea demasiado tarde!”, escribió.

Las autoridades y la policía francesas no han vinculado a los inmigrantes con los disturbios y han atribuido repetidamente parte de la violencia a “grupos radicales de extrema izquierda” y a otras personas que se sumaron para saquear.

“La magnitud de los daños es considerable y sin precedentes”, escribió el alcalde de París, Emmanuel Grégoire, en una carta abierta. “París es una ciudad de libertades, debate y manifestaciones. Debe seguir siéndolo. Pero también debe ser una ciudad donde todos puedan trabajar y llevar un negocio con seguridad”.

La policía explicó que el sábado se formaron marchas no autorizadas en el centro de París, con grupos que iban desde varios cientos de personas.

“A última hora de la tarde, comenzó una nueva fase con la llegada de un gran número de personas cuyo único objetivo era robar y saquear, aprovechándose de los disturbios”, añadió la policía.

Los alcaldes de París, Marsella y Lyon —las tres ciudades más grandes del país— solicitaron reunirse con el primer ministro en los próximos días “dada la magnitud de los daños y la gravedad de la situación”.

En Marsella, una ciudad portuaria del sur, algunos manifestantes forzaron brevemente su entrada al vestíbulo del ayuntamiento y un grupo de personas con capuchas y máscaras dañó una comisaría. En Lyon se declaró un incendio dentro de una oficina de turismo.