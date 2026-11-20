Clima en Puerto Madryn hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 21 de noviembre de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 21 de noviembre, la temperatura se mantendrá entre 16 y 23; descartan lluvias durante la jornada
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El pronóstico del tiempo para la ciudad de Puerto Madryn, indica que hoy 21 de noviembre el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 18 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Puerto Madryn se presentaría sin lluvias, y los vientos del SO correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 55 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 05:43 y se pone a las 20:28.
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará cubierto y los vientos del sector O tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 23 grados.
A la noche, el clima rondará los 20 grados, mientras que los vientos serán del O a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día.