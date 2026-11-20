La Legislatura de Formosa aprobó el nombramiento de Grisel Mabel Insfrán, sobrina del gobernador Gildo Infrán, como ministra del Superior Tribunal de Justicia de la provincia.

La oposición cuestionó este nombramiento, que se realizó en una votación sobre tablas, de forma sorpresiva y sin previo aviso.

Es la primera vez que el máximo tribunal está integrado por un pariente directo de Gildo Insfrán, que gobierna la provincia en forma ininterrumpida desde 1995.

Con la designación de Grisel Insfrán se completan los cinco miembros que integran ese cuerpo, el máximo del Poder Judicial provincial.

Grisel Insfrán es abogada y se desempeñaba como secretaria Legal y Técnica en la gobernación, cargo que asumió en 2019, cuando su tío inició su quinto mandato como gobernador.

También fue convencional constituyente en la reforma de la Constitución que impulsó el caudillo peronista en 2025.

El nombramiento se aprobó con 22 votos afirmativos y 7 negativos. De inmediato, todos los referentes de la oposición salieron a cuestionar la designación y algunos reiteraron su pedido para que el gobierno nacional intervenga la provincia.

Grisel Insfrán Gentileza

“La verdad que en Formosa la realidad supera a la ficción, nunca creí que podían llevar al Poder Judicial de la provincia todavía más abajo, designando a una persona que tiene lazos de consanguinidad con el gobernador”, dijo Agostina Villagi, diputada por la UCR, en plena sesión, apenas votada la designación. “No la juzgo como profesional, seguramente estará bien formada, pero no puedo dejar de decir que todo en Formosa queda en familia”, afirmó.

Villagi cuestionó el modo en que se hizo el nombramiento. “Fue sobre tablas, y a las apuradas, queriendo justificar lo injustificable. El STJ debe estar integrado por gente que muestre cabalmente ser independiente de las presiones de la política”, agregó Villagi.

Pedido de intervención

Gabriela Neme, una de las referentes de la oposición en Formosa, dijo a LA NACION que “la designación de modo express de su sobrina es una señal de debilidad de Gildo Insfrán, que evidentemente le tiene miedo al fallo de la Corte que va a impedir su reelección”,

Neme viene solicitando desde hace tiempo que la Nación intervenga Formosa, al igual que otros opositores que coinciden en que Gildo no está acatando el fallo de la Corte al pretender quedarse un eventual último mandato, entre 2027 y 2031.

Gildo Insfrán, al frente de un congreso nacional del PJ

“Gildo está en el Poder Ejecutivo desde hace 31 años; Carlos Insfrán, su hermano, y su hija Yanina, en la Legislatura como diputados, y ahora su sobrina como ministra del Superior Tribunal de Justicia”, agregó Neme, quien dijo que Insfrán le tiene “pánico” a una Justicia independiente.

El senador Francisco Paoltroni (ex La Libertad Avanza) afirmó, en un video subido a sus redes: “Esto es otro atropello. La Legislatura de Formosa acaba de votar sobre tablas el nombramiento de la jueza Grisel Insfrán en el Superior Tribunal de Justicia”.

El resto de los ministros del máximo tribunal provincial, según la oposición, responden incondicionalmente a Insfrán.

Si bien él gobierna la provincia de forma interrumpida desde 1995, ahora afronta un desafío a su poder: la Corte Suprema de Justicia de la Nación le cortó la reelección indefinida con un fallo de alto impacto en diciembre de 2024.

Insfrán maniobró defensivamente, convocando a una Convención Constituyente y reformando la Constitución provincial. En ese marco, hizo una jugada sorpresiva: incluyó, el último día de deliberaciones, una cláusula transitoria que le habilitaba un último eventual mandato, de 2027 hasta 2031.

Sin embargo, la oposición impugnó esa cláusula y la Corte Suprema debe resolver si el año próximo Insfrán puede volver a competir o no.