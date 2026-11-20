El paddock de la Fórmula 1 en Las Vegas tiene dos entradas en los extremos de una ancha calle que tiene sus garajes de un lado y los hospitalities del otro. Los pilotos suelen ingresar desde el parking situado en el lado norte y este año, como de costumbre, varios imitadores del icónico cantante Elvis Presley les daban la bienvenida. Llovía ligeramente cuando Franco Colapinto ingresó en torno a las 14.30 y, amable, posó junto a uno de ellos, ataviado con el “enterito” adiamantado blanco que Elvis utilizaba en sus conciertos en el Hotel International (hoy Westgate Las Vegas Resort). El “impersonator” lo miró un momento mientras mostraba el cartelito de “Bienvenido Franco Colapinto” y casi arranca a cantarle “Bridge Over Troubled Water” (“Puente sobre aguas turbulentas”), que es lo que el piloto argentino ha sabido atravesar muy bien en estos dos últimos años.

Pasa el Alpine de Colapinto y atrás, la estela de agua CLIVE MASON - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Rodeado de fotógrafos y escoltado por personal de relaciones públicas de Alpine, se dirigió hacia su hospitality mientras por el molinete pasaban su padre, Aníbal, y Kimi Antonelli. El joven y flamante campeón lucía una campera adornada con la representación de grandes alas. Sin duda supo levantar vuelo. Franco subió la corta escalinata que lleva a la pasarela sobreelevada que permite el acceso a los hospitalities. Frente al ingreso a sus oficinas, saludó a los dos muñecos, reproducciones en Lego, más pequeños, con su fisonomía y la de Pierre Gasly, vestidos con el buzo de carreras de BWT Alpine. Adentro ya desayunaban, en torno a las tres de la tarde, miembros del equipo, tratando de no cambiar sus ritmos biológicos europeos, desordenados por los cruces del Atlántico en tres semanas y sabiendo que, después del GP del sábado a la noche (domingo de madrugada en Europa), les espera de inmediato un desplazamiento extremo de 11 husos horarios hasta Qatar.

A Juan Fossaroli, de ESPN, Franco le contaba que para mantenerse despierto durante el día tomaba mate y café continuamente. No es que hubiera mucho tiempo para quejarse de estos viajes que repiten desde 2023: había que dejar listos los autos para la primera práctica libre, la FP1. A las 15, hora local, un comunicado de Alpine informaba de la desvinculación inmediata del estonio Paul Aron, piloto reserva de Alpine en las últimas dos temporadas. Alpine no podía asegurarle una plaza a Aron desde 2028 y en el horizonte está Gabriele Mini, que compite con respaldo de Alpine en la Fórmula 2 y hizo una muy buena FP1 en el GP de México. Aron pasaría a competir en la Fórmula E con el equipo Cupra Kiro en la próxima temporada. Con permiso de Mercedes, si Alpine lo necesitase, podría recurrir al piloto reserva del equipo campeón, el danés Frederik Vesti.

Pierre Gasly conversa con su jefe, el italiano Flavio Briatore Nick Didlick - AP

A la compra de un piloto

Flavio Briatore comienza a barajar el mazo para la temporada 2027 y más allá. Al menos eso parece desprenderse de una frase enigmática e interrumpida que lanzó durante la conferencia de prensa de responsables de equipo que se realizó entre las dos sesiones de entrenamientos del día. Hablando del motor Mercedes que comparte con McLaren, y con el director ejecutivo del equipo a su lado, Zak Brown, mirando a su colega decía:“Tenemos el mismo motor al menos, pero ¿tenemos la misma caja de cambios o no?”. Brown le respondía en plan vendedor: “No, nosotros hacemos nuestra propia caja de cambios. ¿Quieres comprar nuestra caja de cambios?”. Y el italiano, rápido, soltaba: “Estoy muy contento de hacerlo, si quieres hablar de un solo piloto, sí, claro”. ¿Era una broma o una aspiración genuina? ¿Cómo interpretarlo? ¿Acaso se refería a Oscar Piastri, que se siente incómodo en McLaren y que se ha desvinculado de quien era su manager, el ex piloto Mark Webber?

A continuación le preguntaban si estaba satisfecho con el “progreso” de Alpine respecto de la temporada pasada: “Es un ‘ni’. Quiere decir que no, quiere decir que sí, quiere decir en el medio. Estamos perdiendo muchos puntos en la última parte de la temporada… normalmente estaríamos terminando quintos, pero más o menos terminamos donde lo presupuestamos, en el sexto puesto. De todos modos, con respecto a lo que tenía a comienzos de 2024, es un salto enorme y ahora el equipo está unido. La parte de ingeniería, la parte técnica, está más o menos unida. Es otra vez un equipo de carreras. Si me preguntan si estoy contento, sí, no estoy fantástico, pero el equipo está mucho mejor. Eso es lo que veo todos los días.

El circuito callejero y las luces de Las Vegas, un maridaje especial CLIVE MASON - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

–Flavio, usted dice que presupuestaron el sexto puesto, que querían el quinto y que están cerca del quinto. ¿Se puede alcanzar hoy a los cuatro primeros equipos? ¿Qué se puede hacer?

–Es posible. Lo hicimos en 1994, en 2006, en 2008, en 2007. Zak (Brown) también lo ha hecho… recuerdo a McLaren en la época de Fernando (Alonso), el equipo también era un desastre. Pusieron todo junto. Se necesita un poco de tiempo. Tenemos que ir todos juntos, no es solo el piloto ni solo el equipo, si todo funciona bien, no creo que sea fácil, pero el año próximo estar a dos o tres décimas de McLaren ya sería un gran éxito. En el primer año de nuestra relación con Mercedes estamos muy contentos. Parte de la mejora del equipo viene del lado del motor, y también tenemos la caja de cambios con Mercedes. Estamos bastante contentos.

Con el agua no se juega

Una copiosa lluvia cayó durante la primera práctica del día, en la que muy pocos se arriesgaron utilizando neumáticos denominados “full wet” (mojado o lluvia total). Como no se espera que llueva la noche de este viernes en Las Vegas y el pavimento estará seco, girar prácticamente no tenía un sentido práctico. Tanto Colapinto como Gasly salieron a la pista a último momento para dar dos vueltas muy despacio, con la intención de situarse en posición de practicar largadas.

En el segundo entrenamiento la pista estaba mojada en parte y seca en otras. Los equipos utilizaron neumáticos intermedios. A medida que transcurría la sesión, la pista ofrecía más adherencia. La temperatura ambiente se situaba en 15 ºC y la de la pista en 13 ºC, demasiado fría.

Secadores en acción en la noche de Las Vegas PATRICK T. FALLON - AFP

Los Alpine salieron a girar faltando 27 minutos para el final. Franco utilizó un único juego de neumáticos intermedios. Tuvo una breve salida de pista en una calle de escape, como muchos otros pilotos y no buscó un rendimiento máximo. Gasly esperó a último momento para buscar un tiempo ambicioso.

George Russell (McLaren), que quiere pelearle la segunda posición en el campeonato a Max Verstappen, que le aventaja en 17 puntos con 75 en juego, fue el más rápido del día con 1m 47s 272/1000. Gasly quedaba segundo, a solo 071/1000, casi nada, y Charles Leclerc era tercero, a 262/1000 del francés. Colapinto era noveno con un tiempo de 1m 49s 229/1000, logrado con neumáticos con 15 vueltas. La configuración aerodinámica de ambos autos es similar a la que se empleó anteriormente en Monza. Franco cerraba la jornada con una actitud expectante cuando se presentó ante las cámaras de ESPN: “No hice nada. Estuve muy aburrido todo el día, así que nada, fue obviamente lindo al final dar un par de vueltas. La pista es muy patinosa, así que mejorando cada vuelta, pero con ganas de mañana, de (que haya) una pista un poco más seca y de poder dar más vueltas. Mucho por entender todavía… hay mucho por mejorar", remataba.

Franco Colapinto en Las Vegas Alpine

Efectivamente, lo hay. Como se esperan temperaturas gélidas, habrá que cuidar los neumáticos para que no se arruinen con el efecto de “granulado” (rollitos de goma en la banda de rodamiento) que quita adherencia. Y se comprobará si la puesta a punto para alta velocidad que tan buen resultado le dio a Gasly en Monza permite a los Alpine situarse entre los mejores 10. Por el momento, en la noche del jueves en Las Vegas, enviaron un fuerte mensaje a sus encumbrados rivales, los Racing Bulls, que quedaban 16º (Liam Lawson) y 17º (Arvid Lindblad), y que prácticamente no giraron.