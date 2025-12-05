Clima en Puerto Madryn hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 6 de diciembre de 2025

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Puerto Madryn, indica que hoy 6 de diciembre el cielo estará ligeramente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 20 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Puerto Madryn se presentaría sin lluvias, y los vientos del noroeste correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 33 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 05:36 y se pone a las 20:46.

Pronóstico del tiempo en Puerto Madryn para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará ligeramente nublado y los vientos del sector sudeste tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 26 grados.

A la noche, el clima rondará los 21 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..