Clima en Trelew hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 14 de noviembre de 2025
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 14 de noviembre, la temperatura rondará entre 15 y 29;
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Trelew, indica que hoy 14 de noviembre el cielo estará ventoso por la mañana y la temperatura rondará entre 23 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Trelew se presentaría sin lluvias, y los vientos del oeste correrán a una velocidad de entre 32 y 41 kilómetros por hora. La humedad sería del 17 por ciento, y la visibilidad sería regular.
El sol sale a las 05:49 y se pone a las 20:23.
Pronóstico del tiempo en Trelew para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará algo nublado y los vientos del sector oeste tendrán velocidades estimadas entre 32 y 41 km/h. La temperatura pronosticada sería de 29 grados.
A la noche, el clima rondará los 26 grados, mientras que los vientos serán del sudoeste a una velocidad de 32 y 41 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
