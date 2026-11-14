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Clima en Trelew hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 15 de noviembre de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 15 de noviembre, la temperatura se mantendrá entre 13 y 26; descartan lluvias durante la jornada

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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Trelew para el 15 de noviembre
El pronóstico del tiempo para Trelew para el 15 de noviembre

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Trelew, indica que hoy 15 de noviembre el cielo estará nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 13 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Trelew se presentaría sin lluvias, y los vientos del N correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 56 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 05:48 y se pone a las 20:23.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado con lluvia en la hora anterior y los vientos del sector N tendrán velocidades estimadas entre 32 y 41 km/h. La temperatura pronosticada sería de 26 grados.

A la noche, el clima rondará los 18 grados, mientras que los vientos serán del N a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. No se esperan lluvias para esta franja del día

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