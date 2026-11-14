Un camión de combustible volcó en la Ruta 2 tras chocar contra una camioneta: dos muertos

Dos personas murieron este sábado tras el choque de frente entre un camión que transportaba combustible y una camioneta en el kilómetro 95 de la Ruta 2, en Chascomús. El conductor del vehículo de menor porte sufrió heridas graves y fue trasladado al hospital, mientras que el otro chofer salió ileso.

La colisión involucró a un camión Scania que llevaba combustible para una empresa de energía y una camioneta Chevrolet Tracker, en la que viajaban tres personas. Por motivos que todavía no se establecieron, el camión cisterna se cruzó de carril e impactó de frente contra la Tracker, según informó el medio local 0221.

Dos de los ocupantes de la camioneta murieron en el lugar a raíz del impacto y el conductor quedó internado en grave estado.

Tras el choque, el camión terminó volcado sobre la banquina, aunque su chofer, un hombre de 44 años, no sufrió heridas.

El estado de la camioneta tras el accidente (Foto: 0221)

Equipos de Bomberos trabajaron en el lugar junto a otras autoridades, mientras se aguardaba la llegada de la Policía Científica para realizar las pericias y determinar los detalles de cómo se produjo el choque.

El operativo obligó a cortar la circulación en ese tramo de la ruta, por lo que se habilitó un desvío y se pidió a los conductores circular con precaución y respetar las indicaciones del personal en la zona.

Otro accidente en una ruta bonaerense

Por otro lado, una mujer de 61 años murió el viernes último al chocar su camioneta contra la parte trasera de un camión y volcar en la Ruta 6, en La Plata. El hecho ocurrió cerca de las 18.25 en el cruce con la Ruta 53, e involucró a una Toyota RAV4 de color negro y un transporte de carga marca Ford que circulaban en sentido hacia La Plata.

A raíz del impacto, el rodado menor perdió la estabilidad y volcó sobre el camino, lo que causó la muerte de la conductora, identificada como María Marcela Cejas.

La camioneta en la que viajaba la mujer (Foto: La Movida Platense)

En tanto, un hombre que viajaba como acompañante quedó atrapado entre los restos de la camioneta y tuvo que ser rescatado por los bomberos, para luego ser trasladado de urgencia a un hospital de la zona en estado crítico. El chofer del camión, en cambio, resultó ileso.

La investigación quedó a cargo de la UFI N.º 12 del Departamento Judicial de La Plata, que caratuló el expediente como homicidio culposo a la espera de los informes periciales definitivos para esclarecer la mecánica del choque.