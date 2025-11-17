LA NACION

Clima en Trelew hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 18 de noviembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 18 de noviembre, la temperatura rondará entre 11 y 20;

El pronóstico del tiempo para Trelew para el 18 de noviembre.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Trelew, indica que hoy 18 de noviembre el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 15 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Trelew se presentaría sin lluvias, y los vientos del sudoeste correrán a una velocidad de entre 32 y 41 kilómetros por hora. La humedad sería del 9 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 05:45 y se pone a las 20:28.

Pronóstico del tiempo en Trelew para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector sudoeste tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 20 grados.

A la noche, el clima rondará los 18 grados, mientras que los vientos serán del sur a una velocidad de 32 y 41 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

