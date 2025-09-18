Clima en Trelew hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 19 de septiembre de 2025
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 19 de septiembre, la temperatura rondará entre 6 y 12;
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Trelew, indica que hoy 19 de septiembre el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 6 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Trelew se presentaría sin lluvias, y los vientos del sudeste correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 61 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 07:17 y se pone a las 19:14.
Pronóstico del tiempo en Trelew para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector este tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 12 grados.
A la noche, el clima rondará los 11 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
