Clima en Trelew hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 19 de septiembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 19 de septiembre, la temperatura rondará entre 6 y 12;

El pronóstico del tiempo para Trelew para el 19 de septiembre.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Trelew, indica que hoy 19 de septiembre el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 6 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Trelew se presentaría sin lluvias, y los vientos del sudeste correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 61 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:17 y se pone a las 19:14.

Pronóstico del tiempo en Trelew para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector este tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 12 grados.

A la noche, el clima rondará los 11 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

