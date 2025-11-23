LA NACION

Clima en Trelew hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 24 de noviembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 24 de noviembre, la temperatura rondará entre 15 y 31;

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Trelew para el 24 de noviembre.
El pronóstico del tiempo para Trelew para el 24 de noviembre.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Trelew, indica que hoy 24 de noviembre el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 22 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Trelew se presentaría sin lluvias, y los vientos del sudoeste correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 30 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 05:41 y se pone a las 20:36.

Pronóstico del tiempo en Trelew para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector sudoeste tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 31 grados.

A la noche, el clima rondará los 17 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

Recomendaciones: qué hacer cuando hace calor

Un episodio de calor extremo sucede cuando se considera que la temperatura máxima puede significar un riesgo para la morbilidad y mortalidad de las personas. En ese sentido, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ofrece algunas recomendaciones para cuidarse de este tipo de clima:

  • Tomar mucha agua durante todo el día y consumir alimentos frescos como frutas y verduras.
  • Usar ropa suelta, de materiales livianos y colores claros.
  • Protegerse del sol.
  • Prestar atención a lactantes, niños y adultos mayores, puesto que son más vulnerables ante las altas temperaturas.
LA NACION
Más leídas
  1. Verstappen agiganta su figura gracias a "la plancha de la discordia" de los McLaren en Las Vegas
    1

    Max Verstappen ganó en Las Vegas y agiganta su figura en el campeonato de Fórmula 1 por la doble desclasificación de los McLaren

  2. Los Pumas tuvieron contra las cuerdas a Inglaterra, pero terminaron perdiendo 27-23 en Twickenham
    2

    Los Pumas perdieron 27-23 ante Inglaterra, en el último partido de la ventana internacional europea

  3. Murió el actor Isaac Eisen, recordado por ATAV y Todo x 2 pesos
    3

    Murió el actor Isaac Eisen, recordado por ATAV y Todo x 2 pesos

  4. Las historias y confesiones de los protagonistas del caso de los Cuadernos durante el juicio
    4

    Más allá de los Cuadernos: las historias y las confesiones de los protagonistas del caso durante el juicio

Cargando banners ...