Hay alerta amarilla por tormentas para este sábado 12 de abril: las provincias afectadas

Luego de una semana sin condiciones adversas, a excepción del viernes, cuando se registraron precipitaciones en algunos puntos del país, el Servicio Meteorológico Nacional emitió para este sábado 12 de abril una alerta amarilla por tormentas para ocho provincias. Asimismo, especificó que la temperatura se mantendrá en la misma línea que los últimos cinco días.

Según el parte publicado por el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, una de las zonas afectadas será Buenos Aires, aunque la advertencia no alcanzará a la ciudad. Precisamente, se esperan tormentas en sectores del oeste, centro y este, como La Costa (desde Madariaga a Necochea), Pehuajó, Carlos Tejedor, Trenque Lauquen, Olavarría, Azul, Balcarce, Tres Arroyos, Carhué y San Carlos de Bolívar, entre otros.

En tanto, la alerta regirá también en otras siete provincias: Formosa, Misiones, el norte de Corrientes (Saladas, Mburucuyá, Empedrado, San Miguel, Berón de Astrada y Nuestra Señora del Rosario de Caá Catí) y San Luis (desde Buena Esperanza), el oeste de Chaco (Resistencia), el suroeste de Córdoba y el sur de La Rioja (desde Chamical). Estos avisos implican la presencia de “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

Mapa de alertas para este sábado 12 de abril

Frente a esto, el SMN recomienda no sacar la basura; retirar objetos que impidan que el agua escurra; evitar actividades al aire libre; no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse; para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas; estar atento ante la posible caída de granizo; informarse por las autoridades; y tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

El tiempo en el AMBA

Para el comienzo del fin de semana, el SMN informó que la temperatura en la ciudad de Buenos Aires rondará en 21.2°C, un poco más alta que durante los días hábiles, cuando promedió 20°C. Se esperan mínimas de 18°C y máximas de 24°C, el cielo estará mayormente nublado y se esperan tormentas aisladas para la mañana. Los vientos del sector noreste tendrán velocidades aproximadas de 15 kilómetros por hora y la humedad será del 86 por ciento.

En la Ciudad, la temperatura oscilará en 21.2°C Valeria Rotman

Por otra parte, en el conurbano bonaerense se espera un pronóstico similar, con una media de 20.6°C, mínimas de 16°C y máximas de 23°C. Al igual que en la Ciudad, se anticipan tormentas aisladas durante la mañana que cesarán durante la tarde pero dejarán un cielo mayormente nublado. Además habrá una humedad del 89%.

En tanto, el Servicio Meteorológico emitió el pronóstico para el resto del país, donde la temperatura será de 16°C en Córdoba, 19.5°C en Tucumán, 16.6°C en Santa Fe, 17.8°C en Entre Ríos, 17.6°C en Jujuy, 14°C en Salta, 20.6°C en Misiones, 20.4°C en La Rioja, 17.2°C en Santiago del Estero, 10.4°C en San Luis, 12.2°C en San Juan, 10.5°C en Mendoza, 12.8°C en Río Negro, 9°C en Chubut y 8.3°C en Santa Cruz.

