Pronóstico del tiempo en AMBA: después de las lluvias vuelve el calor intenso

Clima del lunes: probabilidad de tormentas

Los nubarrones persistirán en nuestro cielo en otro día nublado, templado, húmedo e inestable. La mañana mostrará viento desde el norte, cielo cubierto y 23ºC de piso térmico y será la franja más expuesta a lluvias fuertes. La veleta tendrá direcciones variables, y llegará a ofrecer algunas horas de aire frío antes del mediodía. Será una jornada con permanente probabilidad de precipitaciones, incluso contemplando la posibilidad de lluvias débiles y continuas durante varias franjas del día. El termómetro no se moverá demasiado, pero volverá al segmento veraniego, por lo que tendremos un ambiente pesado a pesar de los 28ºC. La noche conservará la probabilidad de chaparrones en un cierre con 23ºC.

Clima del martes: mañana inestable

El martes será el último día con probabilidad de precipitaciones. El amanecer volverá a amenazar con chaparrones aislados en un comienzo nublado, con viento moderado desde el sur y sudeste, y mínima de 23ºC. La veleta volverá a pasar por el este hacia la tarde, ya con menos inestabilidad, aunque conservará la frondosa nubosidad para dejarnos una máxima de 30ºC siguiendo con la hilera de tardes calurosas y húmedas. La noche verá la llegada del viento norte con 25ºC.

A partir de mitad de semana se esperan tardes con poca nubosidad y alta sensación térmica tomas-cuesta-8098

Clima del miércoles: vuelve el sol y sube la temperatura

Se abre un nuevo episodio meteorológico en el estuario con la salida de gran parte de la nubosidad y el arribo de aire caliente, lo que se traducirá en un marcado ascenso de la temperatura. Se espera un amanecer con viento moderado desde el norte, cielo ligeramente nublado y 24ºC, con la posibilidad de ver la salida del sol después de tantos días grises. El aire templado junto al sol empujarán la máxima hasta 33°C, lo que moldeará una tarde de calor veraniego intenso donde habrá que ver la incidencia de la humedad que podría llevar la sensación térmica a valores disparatadamente altos. Se estima una noche térmicamente muy incómoda en un cierre con 28ºC.

Clima del jueves: alta sensación térmica

El jueves mostrará viento caliente durante las primeras horas del día en una mañana con mucho sol y mínima alta, con el mercurio saliendo desde 25ºC. Se espera una mañana con poca nubosidad, con percepción de calor intenso desde el mediodía. Por suerte la veleta rotará para que llegue aire más fresco desde el río y el termómetro desista en 32ºC, aunque el recálculo por humedad nos podría dejar otro día con muy elevada sensación térmica y otra noche difícil para dormir en un cierre con 28ºC.

Clima del viernes: último día de calor y humedad

El viernes será el último día húmedo en la ciudad. Se espera un amanecer con mínima de 25ºC, cielo mayormente despejado y viento moderado desde el norte. Nuevamente, el sol y el viento caliente nos dejarán otro día con matices sofocantes, que provocará, con la humedad, que se genere un sauna. Se esperan 33ºC con alta sensación térmica en otro día agotador. Hacia la noche se prevé la entrada de un frente frío que podría traer precipitaciones y un desplome de la temperatura y la humedad. Algunos modelos ubican los eventos pasada la medianoche, otros se anticipan como una complicación para los que tengan algo en la agenda nocturna. Veremos que dicen las actualizaciones, pero hasta el momento, la noche no está a salvo. Hasta aquí habrá llegado la humedad.

Después de la lluvia se vendrá el calor Hernan Zenteno

Borrador del fin de semana: el pronóstico más fresco de estos días

El sábado entrará aire frío y seco para remover todo este caldo. El frente frío podría anunciarse con precipitaciones y un violento derrumbe de la temperatura para dejarnos una tarde de calor suave con 25ºC. El cielo limpio volvería el domingo con valores otoñales, día ideal para secar la ropa con sol y baja humedad.

Eso es todo, amigos. Seguiremos con probabilidad de tormentas hasta el mediodía del martes, luego la inestabilidad continuará en valores mucho más bajos. No será una buena noticia, a partir del miércoles hasta el viernes tendremos tres días de cielo despejado con descenso de aire caliente que llevarían nuestra masa de aire húmedo a una muy alta sensación térmica. El frente frío tan esperado llegará recién el sábado, hasta entonces estaremos condicionados o por las tormentas aisladas, o por las tardes de calor insoportable. Se vienen dos noches difíciles, la del miércoles y la del jueves, donde no alcanzará con el ventilador. Si bien no es un evento de temperaturas extremas ni llegará a configurar una ola de calor, algunas tardes podrían sentirse sofocantes aunque el mercurio marque 33ºC. Como aliciente, enfrentar estos pasajes muy calurosos en marzo trae la ventaja de contar con una hora menos de sol por la mañana y media hora menos por la tarde. El otoño meteorológico ya empezó, pero su versión astronómica parece estar dispuesta a dar pelea hasta el equinoccio. El verano sigue vigente y marzo muestra un comienzo con varios días muy calurosos.

¡Tengan todos una gran semana!

@JopoAngeli

Diego Angeli Por