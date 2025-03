Pronóstico del tiempo: el calor tiene los días contados

Jueves: otra jornada sofocante

Bienvenidos a otro día de marzo imposible en el Río de la Plata donde las chicharras volverán a cantar presagiando en escenario térmicamente demoledor. Se espera un amanecer con cielo ligeramente nublado, viento moderado desde el norte y mínima de 26ºC. Por suerte la mañana ofrecerá un poco de viento para no cocinarnos de entrada, de todas formas el descenso de aire caliente y el sol volverán a apuntalar al mercurio para que escale hasta 35ºC, donde los valores de humedad relativa podrían dejar una sensación térmica cercana a 45ºC en otro día sofocante para todo aquel al que le toque patear la calle o tenga alguna actividad al aire libre. La noche tampoco dejará tregua en otro cierre incómodo para dormir con 30ºC.

6 MAR ⚠️ #Alertas para hoy:



🥵 Temperaturas extremas: #calor ⚠️

🟥 Efecto alto a extremo en la salud

🟧 Moderado a alto en la salud

🟨 Leve a moderado en la salud



⛈️ #Tormentas

⚠️ Lluvias intensas

🟧 60-100 mm con ráfagas

🟨 10-70 mm con ráfagas entre 60 y 70 km/h

🧊 Granizo pic.twitter.com/dG3YRTG2o4 — SMN Argentina (@SMN_Argentina) March 6, 2025

Viernes: último día de calor insoportable

El viernes no solo será el último día de esta saga de calor extremo, también le tocará cerrar el período estival. Se estima un amanecer con todos transpirando desde temprano, con viento moderado desde el noreste, cielo parcialmente nublado y 26ºC. Se repetirán las variables de los últimos días con la circulación de aire caliente y la insolación de superficie moldeando otra jornada extenuante con 35ºC y sensación térmica disparatadamente alta. Por suerte la actividad pre frontal nos traerá algo de nubosidad alta para tapar de a ratos al sol. Hacia la noche comenzarán las desmejoras, aunque todos los modelos ubican el choque de masas después de la medianoche. Hasta aquí llegó el verano.

Sábado: el frente frío llega al rescate

Desde las primeras horas de la madrugada se empezarán a sentir las ráfagas frescas anunciando la llegada de un frente frío que desalojará a esta masa de aire húmedo y caliente, la remoción podría dejarnos tormentas de variada intensidad. Se prevé un amanecer con cielo nublado, viento moderado del sur con ráfagas y 22ºC que no representarán la mínima ya que el piso térmico se dará a la noche. La mañana transcurrirá con precipitaciones, el choque de dos masas tan diferentes en temperatura y humedad podría darnos algún momento de lluvia intensa, viento fuerte, actividad eléctrica y eventual caída de granizo en algún lugar del centro del país, incluida nuestra ubicación. A media mañana la intensidad de las precipitaciones se irá atenuando, con el termómetro completamente planchado en un día sin sol y circulación de viento patagónico. Se espera una máxima de solo 24ºC, derrumbándose hacia el atardecer con el mercurio cayéndose hasta 19ºC conservando la inestabilidad con probabilidad de alguna lluvia aislada. Por fin se podrá dormir, incluso hasta podría volver alguna frazada a la cama por el brusco cambio de temperatura.

Se viene el cambio de estación, a partir del sábado el otoño tomará el control del termómetro porteño

Domingo: una mañana de otoño

La jornada dominical será el mejor día del fin de semana para planificar actividad al aire libre. Se aguarda por una mañana muy agradable, con el termómetro mostrando irreconocibles 14ºC, cielo parcialmente nublado y viento moderado desde el sur. El domingo mostrará aire nuevo sin humedad, buenas cuotas de sol y el mercurio totalmente sedado por el viento frío ofreciendo una máxima otoñal de 22ºC, ideal para los que quieran salir un rato después de tantos días de calor.

Spoiler alert

El lunes repetirá la mínima baja con 13ºC de salida y máxima de 23ºC. Se prevé hasta el momento una semana sin sobresaltos térmicos, con máximas que no superen los 26ºC y con un miércoles ligeramente inestable.

Eso es todo, amigos. Lamentablemente, el verano cierra con esta innecesaria demostración de fuerza de tres días en fila con calor intenso y la humedad tropical, llevando la percepción por encima de 40ºC, algo que no se había registrado en toda la temporada. No subestimen el escenario de temperaturas peligrosas y crucen los dedos para que la noche del viernes llegue lo antes posible. Así se tenía que despedir el verano después de habernos regalado un diciembre frío y un febrero medianamente tranquilo, los pronósticos a mediano plazo ya no muestran valores estivales, por lo que podemos anunciar que térmicamente, el sábado comenzará el otoño en Buenos Aires.

¡Hasta la semana que viene!

