El balotaje es este domingo 19 de noviembre, por lo que los argentinos de distintos puntos del país se deberán acercar a las urnas nuevamente para definir al próximo presidente entre los candidatos Sergio Massa y Javier Milei. En ese contexto, varios se preguntan cómo estará el clima ese día, para planificar el momento más indicado para ir a sufragar.

Cómo estará el tiempo el domingo 19 de balotaje

Según indica el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este domingo estará parcialmente nublado y cálido en la mayor parte del país, excepto en el norte que experimentará algunas tormentas. Mientras tanto, en el sur habrá temperaturas bajas y puede que haya lluvias y nevadas en la zona de la cordillera de los Andes.

Pronóstico del clima en la Argentina durante la mañana del domingo 19 de noviembre Servicio Meteorológico Nacional

Según señalaron fuentes del organismo a LA NACION, en las provincias de Jujuy, Salta, Formosa y Santiago del Estero se esperan tormentas y lluvias aisladas la mayor parte de la jornada electoral, mientras que en el norte de Misiones tendrán precipitaciones vespertinas. Por su parte, Tucumán, Chaco y Corrientes tendrán el cielo cubierto todo el día. En cuanto a la temperatura, las provincias del norte argentino experimentarán una mínima de entre 20 y 23°C, y llegarán a tener una máxima de 25 a 30 °C.

En el centro de argentina habrá un día ideal para los comicios, aunque algo caluroso. Estará mayormente soleado, con poca presencia de nubes. El termómetro iniciará la cuenta entre los 7 y 12°C y escalará hasta alcanzar máximas de entre 24 y 28°C.

En el caso de la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, el 19 de noviembre amanecerá con un cielo estará parcialmente nublado y con una mínima de 12°C. De todos modos, la temperatura aumentará notablemente hacia la tarde hasta alcanzar una máxima de 26°C, y no hay probabilidades de precipitaciones.

Por último, en la Patagonia se experimentará una jornada dominical con nubosidad y algo ventoso. Se espera que en la cordillera haya lluvias y nevadas. De todos modos, la temperatura de las provincias sureñas variará entre templado y frío. En el centro y sur patagónico se sentirá a la mañana mínimas de entre 0 y 5°C; y el mercurio avanzará durante el día hasta alcanzar los 12 y 19°C. En tanto, el termómetro podría marcar una máxima de 25°C en el norte de esta región.

A qué hora abren y cierran los centros de votación

Según lo dispuso la Cámara Nacional Electoral, los centros de votación abren este domingo 19 de noviembre a las 8 de la mañana y permanecen abiertos por 10 horas, hasta las 18. De todas formas, quienes se encuentren en la fila para esa hora, podrán votar.

En otras ocasiones, las demoras en los operativos de sufragio han motivado la extensión del horario de votación, aunque esto debe ser aprobado por el juzgado electoral con competencia nacional.

Qué pasa si no voto el día de las elecciones

Quienes no puedan concurrir a los comicios y tengan un justificativo válido, deben ir con su documento cívico a la comisaría más próxima del lugar en el que se encuentren y solicitar una certificación escrita que justifique la imposibilidad de votar. Para evitar la multa y otras sanciones correspondientes, el certificado debe presentarse dentro de los 60 días de celebrada la elección ante el Juzgado Federal con Competencia Electoral del distrito que le corresponda al elector o ante la Cámara Nacional Electoral.

En cambio, tal como indica el Gobierno Nacional, a quienes deban sufragar y no puedan justificar ante la Justicia Nacional Electoral por qué no emitieron su voto, les corresponde una multa económica y quedan incorporados en el Registro de Infractores al deber de votar. Asimismo, no pueden ser designados para desempeñar funciones o empleos públicos durante tres años a partir de la elección. Además, quienes no paguen la multa, no pueden realizar gestiones o trámites ante los organismos estatales nacionales, provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante un año.

Sin embargo, en la práctica el peso de la ley electoral no se hace sentir y, tal como pudo corroborar LA NACION, existen casos de gente que no fue a votar, aparece como morosa en la lista de infractores y no experimentó trabas a la hora de efectuar trámites tales como renovar el pasaporte, el DNI o el registro de conducir. También de altos funcionarios que asumieron en el Estado pese a que figuran en el Registro Público de Infractores al Deber de Votar.

