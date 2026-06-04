Con presencia de nubes y lluvias intermitentes: así estará el clima en el AMBA durante el primer fin de semana de junio

El cierre de la semana estará marcado por la nubosidad constante y precipitaciones intermitentes. Temperaturas agradables, sin frío intenso.

Clima de jueves: presencia de nubes y precipitaciones

Para la jornada que corre se espera una mañana con 14ºC de piso térmico, con muy poco viento en superficie. En el sector suburbano, la temperatura será similar a la que marque el mercurio porteño. Seguirá el manto de nubes cubriendo el cielo, amenazando con alguna llovizna o lluvia aislada de tenor débil y aislada. El termómetro invitará a apagar la estufa por la tarde cuando el termómetro alcance los 17ºC, conservando un cielo mayormente nublado, acompañado por el viento leve del este. La noche nos mantendrá lejos del frío con un irreconocible cierre -para los parámetros del otoño- con 15ºC.

El cielo estará completamente cubierto durante la jornada del jueves Twitter @FSoledadsf

Clima de viernes: templado e inestable

El aire frío sigue ausente y la frondosa nubosidad volverá a moldear un amanecer lejano de cualquier impronta invernal. La temperatura será de 14ºC, con cielo mayormente nublado y viento leve o calmo por lo que se recomienda no arroparse con mucho abrigo. El ambiente continuará inestable, con algún tramo de lloviznas que se extenderá hasta las primeras horas del mediodía. Por la tarde, la temperatura rozará los 20°C con baja probabilidad de lluvia. El cierre del día tendrá registros agradables, con 16°C.

Sábado: probabilidad de lluvias aisladas

Las lluvias se harán presentes durante el fin de semana

El sábado se mostrará mucho más inestable por lo que cualquier actividad al aire libre puede quedar expuesta a alguna precipitación, especialmente la tarde. Se prevé otro amanecer sin frío intenso, con temperaturas mínimas de 15ºC, con cielo nublado y viento leve desde el norte. La mañana transcurrirá bajo un manto de nubes que nos privará de una tarde de sol y se aguarda saber, con exactitud, según el comportamiento atmosférico, si habrá fuertes precipitaciones durante la jornada. Será un día de acotada amplitud térmica con la máxima llegando a 18ºC para mantenernos lejos del frío. La noche tendrá un leve descenso, con registros cercanos a los 16ºC y viento leve desde el este.

Clima de domingo: chaparrones y lluvias intermitentes

La jornada dominical tendrá como protagonista a la lluvia. La primera mañana será la franja menos comprometida, por lo que si quiere hacer algo al aire libre, hágalo muy temprano. Se aguarda por un amanecer nublado e inestable, con viento moderado desde el este y mínima de 13ºC. El mediodía y las primeras horas de la tarde, dejarán los primeros rastros de agua con chaparrones intermitentes. Luego, el resto del día, tendrá un escenario aún más desfavorable con lluvias copiosas. La máxima bajará levemente a 16º y, después de varios días, ingresará un frente frío con una temperatura de 13ºC.

Borrador de la semana que viene

La próxima semana mostrará un leve descenso de temperatura, pero sin ingresar en un segmento invernal de frío intenso. Se esperan mínimas de 11°C y máximas de 15°C con probabilidad de lluvias para el lunes y mucha nubosidad para el resto de los días.

Eso es todo, amigos. A partir de este jueves se abre una ventana de inestabilidad que nos dejará una ligera posibilidad de lluvias para hoy y mañana, un poco más alta para el sábado y más probable para el domingo y lunes. Se vendrán algunos días que fastidien a los lectores con probabilidad de lluvias que puedan resultar en un fiasco. Seguiremos en esta saga de jornadas con la mínima alta por lo que quedan varias mañanas por delante a salvo de cualquier intromisión de frío fuerte. La segunda quincena de junio empieza a mostrar algunos pasajes de temperatura más baja, pero sin ingresar en territorio de ola polar

¡Hasta la semana que viene!

@JopoAngeli