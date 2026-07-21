La FIFA abrió una votación pública para elegir al mejor gol del Mundial 2026: uno por uno todos los goles

Tras la coronación de España ante Argentina, que puso punto final al Mundial 2026, la FIFA abrió una votación pública para elegir al mejor gol de la competencia. Para la elección, la federación seleccionó a las 12 anotaciones más destacadas, entre las que se encuentran dos tantos argentinos: el de Lionel Messi a Argelia en la fase de grupos y el de Julián Alvarez a Suiza por los cuartos de final.

Se trata del premio Hyundai Gol del Torneo, el cual es entregado tras la finalización del certamen, pero que se fue definiendo a lo largo de todo el campeonato. Al finalizar cada jornada, la FIFA iniciaba votaciones para que el público elija a su favorito en cada instancia. Y así se definió una lista final de 12 tantos.

Los goles seleccionados por la FIFA como los mejores del Mundial

La votación se realizará únicamente por el sitio web de FIFA y cerrará el próximo lunes 27 de julio.

Elijah Just vs. Irán

La competencia por el mejor gol de la copa se mantuvo pareja desde el principio hasta el final. En la primera fecha de la fase de grupos, Elijah Just cerró una jugada colectiva de Nueva Zelanda con una definición precisa, para abrir el marcador ante Irán en el cruce que terminó 2 a 2. El delantero y capitán Chris Wood aguantó la pelota con el pecho, la acomodó con el muslo y, tras una pared, se la dejó servida al goleador para que remate fuerte y arriba.

¡NUEVA ZELANDA ABRIÓ EL MARCADOR!



A los 7´y tras una gran jugada, Just anotó el 1-0 ante Irán. pic.twitter.com/9AuweoB0Tq — TyC Sports (@TyCSports) June 16, 2026

Kylian Mbappé vs. Senegal

El delantero francés, que tras superar a Messi alcanzó el récord de ser el jugador con más goles en la historia de los mundiales, también podría llevarse otro premio. Mbappé también empezó el certamen con el pie derecho, con un doblete y un golazo que está a Senegal en la primera fecha de la fase de grupos.

A los 96 minutos, con el marcador 2 a 1 a favor y apenas el conjunto africano descontó, el jugador de Real Madrid sentenció el encuentro con un golazo. Recibió la pelota en el tercer cuarto de la cancha y, en cuestión de segundos, se acomodó y sacó un remate cruzado que fue directo al ángulo.

Lionel Messi vs. Argelia

El capitán argentino, a sus 39 años, también empezó el Mundial con marcas: en el partido del debut, ante Argelia, se convirtió en el jugador más veterano en meter un triplete en mundiales. Y además, el primero de esos tantos podría ser galardonado como uno de los más lindos de la copa.

Después de un tanto anulado por fuera de juego, Messi recibió la pelota tras un pase filtrado de Rodrigo De Paul y, después de trasladarla unos metros, sacó un disparo lejano que entró en el ángulo. El arquero, Zidane, llegó a tocarla, pero no pudo despejarla y la albiceleste se impuso en el marcador.

¡¡PERO POR FAVOR LIONEL, NO PODÉS HACER ESO!! ¡¡GOLAZO DESCOMUNAL DE MESSI PARA EL 1-0 DE ARGENTINA VS. ARGELIA!!



⚽ #ESPNMundial

📺 Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/c6sQezkwOn — SportsCenter (@SC_ESPN) June 17, 2026

Wilson Isidor vs. Marruecos

Si bien Haití no pudo superar el objetivo de clasificar a los 16avos de final, podría recibir el premio al mejor gol del torneo. En el cruce ante Marruecos, que fue derrota por 4 a 2, Wilson Isidor ilusionó momentáneamente a su selección con una victoria al poner el partido 2 a 1 con un golazo: recibió un pase en el borde del área y sin un toque previo la colgó en un ángulo, mientras que Bounou no llegó ni a rozarla.

¿TENEMOS EL GOL DE LA COPA? ¡¡SENSACIONAL REMATE DE WILSON ISIDOR PARA EL 2-1 DE HAITÍ VS. MARRUECOS!! HISTORIA.



⚽ #ESPNMundial

📺 Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/cBM5W7lFGn — SportsCenter (@SC_ESPN) June 24, 2026

Kerim Alajbegović vs. Qatar

El futbolista de Bosnia ya se metió en los libros de los mundiales por ser, a los 18 años, uno de los jugadores más jóvenes de la copa, pero, además, también lo hizo por el gol que convirtió en la victoria por 3 a 1 ante Qatar. El atacante desparramó a dos rivales en el borde del área y luego remató al ángulo izquierdo superior del arquero, que no pudo contener el disparo.

Daizen Maeda vs. Suecia

Con el empate ante Suecia, Japón se aseguró la clasificación en el segundo lugar de su grupo. Sin embargo, también anotó un gol que se metió entre los mejores. Después de una jugada a puro toque y un pase filtrado a Maeda, el delantero definió con seguridad para abrir el marcador y poner a los nipones en ventaja.

¡¡ES UN GOLAZO TOTAL!! Fútbol de asociación TOP, pase filtrado y gol de Maeda para el 1-0 de Japón vs. Suecia.



⚽ #ESPNMundial

📺 Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/sQIzWQSgN8 — SportsCenter (@SC_ESPN) June 26, 2026

Eldor Shomurodov vs. Congo

Uzbekistán se retiró del Mundial tras un mal desenlace: perdió los tres partidos de fase de grupos y recibió en total 11 goles. Pero los dirigidos por Fabio Cannavaro marcaron un tanto que los ilusionó con al menos una victoria. En el cruce ante Congo, Shomurodov abrió el marcador tras aprovechar un despiste defensivo y meterla adentro del arco tras tirársela por arriba al arquero.

¡¡NO DEJES DE APLAUDIR, CANNAVARO!! El capitán de Uzbekistán, Shomurodov, la tocó por arriba del arquero de RD Congo y marcó un GOLAZO para el tempranero 1-0.



⚽ #ESPNMundial

📺 Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/Uuh2tRFiSp — SportsCenter (@SC_ESPN) June 27, 2026

Sidny Lopes Cabral vs. Argentina

La anotación de Cabral a la selección argentina no solo fue un baldazo de agua fría para la albiceleste, sino que marcó un momento histórico para el fútbol de Cabo Verde. En un partido dramático, el delantero se lo empató a los dirigidos por Lionel Scaloni con un remate desde afuera del área que entró al ángulo del arco defendido por Dibu Martínez y lo festejó con su familia.

A goal that captured your hearts. 💙⚽️



Sidny Lopes Cabral is your Hyundai GOTT Round of 32 winner and advances to the final vote.#FIFAWorldCup #Hyundai #HyundaiGOTT2026 #GoalOfTheTournament @Hyundai_Global pic.twitter.com/3cEDG0zwWw — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 6, 2026

Erling Haaland vs. Brasil

El goleador de Noruega fue el héroe para eliminar a Brasil en octavos de final y llevar a su selección a los cuartos para enfrentar a Inglaterra. El delantero de Manchester City anotó un tanto de cabeza para abrir el marcador y, luego, estiró la ventaja con un golazo que puede ser elegido como el mejor: lanzó un remate furibundo que ingresó a pura potencia al arco brasileño y lo celebró con frialdad.

¡¡¡ESTÁS DEMENTE ANDROIDE!!! ZURDAZO LETAL CRUZADO DE HAALAND PARA SU DOBLETE Y EL 2-0 DE NORUEGA ANTE BRASIL. HISTORIA.



⚽ #ESPNMundial

📺 Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/yQMVXX6kA8 — SportsCenter (@SC_ESPN) July 5, 2026

Julián Alvarez vs. Suiza

El delantero argentino fue el encargado de meter a la albiceleste en semifinales con un golazo. Después de encasillar a Suiza en su arco, y con muy pocos huecos para un remate, Alvarez aprovechó un espacio para sacar un tiro que entró de lleno en el ángulo y gritar de euforia la agónica clasificación, que después sería sellada por Lautaro Martínez.

¡¡ESTÁS LOCO JULIÁN!! ¡¡GOLAZO AL ÁNGULO DE ÁLVAREZ PARA EL 2-1 DE ARGENTINA VS. SUIZA EN TIEMPO EXTRA!! ¿EL MEJOR GOL DE LA COPA?



⚽ #ESPNMundial

📺 Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/ecVtcUtZSE — SportsCenter (@SC_ESPN) July 12, 2026

Jude Bellingham vs. Francia

Junto con Harry Kane, se convirtieron en los pilares para llevar a Inglaterra a ser la tercera mejor selección del certamen. Así fue que en el partido ante Francia, en el que hubo 10 goles, el mediocampista de Real Madrid sentenció el 6 a 4 final a los 97 minutos con un gol a puro amague: bailó a la defensa rival para meterse con libertad en el área y definir con un gran margen de remate.

¡¡¡SEÑOR GOLAZO DE JUDE BELLINGHAM PARA ANOTAR EL 6-4 DE INGLATERRA ANTE FRANCIA!!! ¡¡LOCURA DE PARTIDO!!



⚽ #ESPNMundial

📺 Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/u8gDm6Nmyv — SportsCenter (@SC_ESPN) July 18, 2026

Ferrán Torres vs. Argentina

El delantero español apareció cuando su selección más lo necesitaba: en la final. Con el partido empatado a los 105 minutos, y en medio de un dominio absoluto sobre argentina, el jugador de Barcelona apareció en el área para rematar una pelota que Nico Williams dejó muerta.

Gol de España



Ferrán Torres y el 1-0 a los 106'. pic.twitter.com/5Kaks39YR7 — TyC Sports (@TyCSports) July 19, 2026

Para votar el mejor gol del torneo puedes ingresar aquí.