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Clima en ciudad de Córdoba hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 27 de julio de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 27 de julio, la temperatura rondará entre 11 y 26; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para ciudad de Córdoba para el 27 de julio
El pronóstico del tiempo para ciudad de Córdoba para el 27 de julio

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Córdoba, indica que hoy 27 de julio el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 11 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Córdoba se presentaría sin lluvias, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 64 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 08:09 y se pone a las 18:38.

Pronóstico del tiempo en Córdoba para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector oeste tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 26 grados.

A la noche, el clima rondará los 18 grados, mientras que los vientos serán del sur a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

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