Partidos de hoy del Torneo Clausura 2026, domingo 26 de julio: horario y por dónde ver en vivo online

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La fecha 1 del segundo certamen de la temporada en la Primera División del fútbol argentino culmina con dos encuentros del Grupo A y uno del B
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El Torneo Clausura 2026, el segundo certamen de la temporada en la Primera División del fútbol argentino, continúa este sábado con los partidos correspondientes que cerrarán la fecha 1. Se disputarán tres encuentros, de los cuales dos son por el Grupo A y uno por el B. Uno de los más atractivos del día es Estudiantes de La Plata vs. Independiente, que se enfrentan en el estadio UNO Jorge Luis Hirschi a partir de las 17.15, con arbitraje de Pablo Dóvalo.
- El minuto a minuto de todos los partidos se puede seguir en canchallena.com, con información y estadísticas actualizadas en tiempo real.
La jornada comienza a las 15 en el estadio Monumental José Fierro, con el duelo entre Atlético Tucumán e Independiente Rivadavia, que será dirigido por Álvaro Carranza. Más tarde, a partir de las 17.15, se jugará el compromiso entre Estudiantes e Independiente. Por último, desde las 19.30, Deportivo Riestra y Boca le bajarán el telón a esta primera jornada en el Guillermo Laza, con Hernán Mastrángelo como el juez encargado de impartir justicia.
Cronograma de este domingo 26 de julio en el Torneo Clausura 2026
- 15: Atlético Tucumán vs. Independiente Rivadavia - Estadio Monumental José Fierro - ESPN Premium.
- 17.15: Estudiantes de La Plata vs. Independiente - Estadio UNO Jorge Luis Hirschi - TNT Sports.
- 19.30: Deportivo Riestra vs. Boca - Estadio Guillermo Laza - ESPN Premium.
Para este campeonato, al igual que para el Apertura, los 30 clubes fueron divididos en dos zonas de 15 cada una. Se enfrentan todos contra todos y, además, cada equipo disputa un interzonal y un clásico o emparejamiento contra un rival del otro grupo. Luego de 16 fechas, los ocho mejores de cada uno avanzarán a octavos de final. Desde entonces, habrá cruces de eliminación directa a partido único hasta dirimir el campeón, que se clasificará a la Copa Libertadores 2027.
Los puntos que los clubes sumen en la primera etapa de los dos campeonatos (sin considerar los duelos de eliminación directa) se contarán tanto en la Tabla Anual como en la de promedios. A través de la primera se otorgarán cupos a las copas Libertadores y Sudamericana de 2027, mientras que el último descenderá a la Primera Nacional junto al peor del escalafón en el que este año se promedian las unidades conseguidas en los certámenes de 2024, 2025 y 2026.
Grupos del Torneo Clausura 2026
Zona A
- Platense
- Defensa y Justicia
- Central Córdoba
- Lanús
- Deportivo Riestra
- Talleres
- Boca
- Estudiantes de La Plata
- Instituto
- Gimnasia de Mendoza
- San Lorenzo
- Independiente
- Newell’s
- Unión
- Vélez
Zona B
- Argentinos Juniors
- Aldosivi
- Atlético Tucumán
- Banfield
- Barracas Central
- Belgrano
- River
- Gimnasia de La Plata
- Estudiantes de Río Cuarto
- Independiente Rivadavia
- Huracán
- Racing
- Rosario Central
- Sarmiento
- Tigre
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