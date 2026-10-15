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Clima en Córdoba Observatorio hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 15 de octubre de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 15 de octubre, la temperatura rondará entre 12 y 20; la probabilidad de lluvias rondará entre 40 y 70 por ciento

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El pronóstico del tiempo para Córdoba Observatorio para el 15 de octubre
El pronóstico del tiempo para Córdoba Observatorio para el 15 de octubre

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Córdoba Observatorio, indica que hoy 15 de octubre el cielo estará con chaparrones por la mañana y la temperatura rondará entre 12 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Córdoba Observatorio presenta una probabilidad de lluvia de entre 40 y 70 por ciento, y los vientos del SE correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 80 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 06:37 y se pone a las 19:27.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará tormentas fuertes y los vientos del sector SE tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 20 grados.

A la noche, el clima rondará los 16 grados, mientras que los vientos serán del SE a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 40 y 70 por ciento para esta franja del día.

Recomendaciones: qué hacer ante lluvias fuertes

La Organización Meteorológica Mundial define lluvia como la precipitación de partículas líquidas de agua, de diámetro mayor a 0,5 milímetros. Cuando se torna fuerte o torrencial, se trata de un fenómeno meteorológico en el cual la caída de agua es superior a los 60 mm en el transcurso de una hora. En este tipo de situaciones, se recomienda tomar algunas medidas preventivas para preservar la salud de las personas y evitar inundaciones. Para ello, el Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (Sinagir) sugiere lo siguiente en caso de lluvias fuertes:

  • No sacar la basura y retirar objetos que impidan que el agua escurra.
  • Mantenerse alejado de zonas costeras y ribereñas.
  • Cortar el suministro eléctrico si hay riesgo de que el agua ingrese en la casa.
  • También desconectar y alejarse de artefactos eléctricos.
  • No refugiarse debajo de postes o cables de electricidad.
  • Evitar actividades al aire libre. Es mejor buscar un lugar bajo techo.
  • Evitar circular por calles inundadas o calles afectadas.
  • Si se viaja en auto, quedarse en el interior porque los automóviles ofrecen una excelente protección.
  • Informarse sobre los lugares de evacuación y sitios elevados.
  • Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
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